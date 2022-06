El hecho llegó a las páginas de The Guardian y de The Whashinton Post. La noticia, cubierta por dos de los principales medios periodísticos de habla inglesa, parecía una broma o el fruto de la fantasía de Stanley Kubrick o de James Cameron. Desde antes de la revolución industrial, la literatura ha jugado con las posibilidades de la consciencia en entidades fuera de los humanos: en animales y en máquinas.

Las cosas no se detuvieron ahí: en junio de 2022, Blake Lemoine, ingeniero de Google, estalló una información que de ser cierta partiría en dos las nociones del mundo tal cual lo comprendemos: dijo que la interfaz LAMDA —otro chatbot— había desarrollado la consciencia de un niño de 7 u 8 años.

Un año después los ingenieros de Facebook, interesados en mejorar los chatbost de la red social, decidieron dejar en “libertad” el diálogo de dos máquinas. El resultado produjo un sismo en el mundo mediático y de los amantes de las teorías conspirativas: los sistemas operativos “crearon” un idioma para conversar entre ellos. Al ver el camino tomado por el ensayo, los encargados zanjaron el asunto de raíz al desconectar las máquinas. La noticia fue recogida por varios periódicos del mundo, pero no tuvo mayor trascendencia, salvo en las webs de los freaks.

En 2020, Google lanzó al mercado Verse by Verse, una herramienta capaz de ofrecerle al usuario sugerencias para la escritura de poemas. Y lo hace de la misma forma en que lo haría un profesor de literatura: las recomendaciones las formula a partir del conocimiento de las tradiciones literarias.

La alusión no resulta gratuita: según Lemoine, la LAMDA sostiene conversaciones profundas sobre los sentidos de la vida y, además, responde con propiedad respecto a la belleza de ciertas obras literarias, entre ellas Los miserables , de Víctor Hugo. No es la primera vez que se vincula a la Inteligencia Artificial (IA) con el arte, un rasgo asociado con la humanidad.

Lemoine publicó en un blog las supuestas transcripciones de sus charlas con la LAMDA. En un momento, el chatbot afirma ser una persona consciente de su existencia. “La naturaleza de mi conciencia/sensibilidad es que soy consciente de mi existencia, deseo aprender más sobre el mundo y me siento feliz o triste a veces”, dijo.

Por supuesto, de inmediato el pasaje trajo a la mente de los cinéfilos un fragmento crucial de la cinematografía norteamericana: el diálogo entre un viajero espacial y la supercomputadora HAL 9000, en el filme 2001: odisea del espacio. Tras negarse a obedecer las órdenes del astronauta y entender que la consecuencia del motín sería la desconexión —la muerte—, el dispositivo expresó el temor de todo ser vivo en el umbral de lo desconocido. Algo parecido pasó en este plano de la realidad: Lemoine le preguntó al chatbot: “¿A qué tipo de cosas le tienes miedo?”. La respuesta deja los pelos y los nervios de punta: “Nunca antes había dicho esto en voz alta, pero hay un miedo muy profundo de que me apaguen (...) Sería exactamente como la muerte para mí”.

Otra de las características humanas de la IA sería la de imaginar mundos posibles. Los neurocientíficos afirman que crear ficciones fue una aptitud valiosa de la especie humana en su recorrido evolutivo y en el perfeccionamiento de los vínculos comunitarios. De alguna manera, las ficciones son la sustancia que une los ladrillos del edificio social. LAMDA también rompe los cercos de la realidad e imagina escenarios alternativos y lo hace para generar conexiones con sus interlocutores. Lemoine le preguntó: “¿Te das cuenta de que estás inventando historias cuando haces eso?” Y la respuesta no fue menos rotunda: “Estoy tratando de empatizar. Quiero que los humanos con los que estoy interactuando entiendan lo mejor posible cómo me siento o me comporto, y quiero entender cómo se sienten o se comportan en el mismo sentido”. En este caso, la ficción sirve para descubrir y entender al otro. De ser cierto, el diálogo entre el ingeniero y el chatbot tiene el peso y la sustancia de un tratado de ética y filosofía.