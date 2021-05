juan diego castañeda

Abogado de la Fundación Karisma

ANÁLISIS

Proteger los derechos y establecer límites

La vigilancia es, en esencia, una interferencia con el derecho a la intimidad de las personas. Ante los abusos de tecnologías de vigilancia por parte del Estado y de particulares, que son cada vez más comunes, es necesario exigir que las interferencias con la intimidad y cualquier otro derecho fundamental sean legales, necesarias para obtener un fin legítimo y proporcional. En vez de preguntarnos cómo mitigar los riesgos de la tecnología, debemos empezar por discutir qué problema queremos solucionar, cómo puede ayudar una tecnología relativamente novedosa a solucionar ese problema y si no hay alternativas más eficientes y menos invasivas en tecnología. Los abusos no ocurren simplemente por falta de controles, sino porque incluir más tecnología es una decisión innegociable. En el contexto de la vigilancia, las soluciones tecnológicas no han resultado tan positivas. Para evitar daños ilegítimos, es necesario empezar por discutir en cada caso si es necesario usar estas tecnologías novedosas. Los celulares almacenan mucha información personal como fotos, contactos o mensajes. También producen información, particularmente la relacionada con la ubicación del teléfono, entonces es necesario tener en cuenta para qué y quién quiere acceder a la información, por ejemplo, y así con todos los demás casos. En ese sentido, es necesario tener discusiones públicas, claras y específicas sobre el uso de la tecnología en este contexto. Nuestro principal problema es que primero existe la decisión de usar tecnologías por parte de organismos de seguridad y gobernantes. Luego se decide cómo justificarlas. Eso explica por qué las consideraciones de derechos humanos siempre son una cuestión de segundo orden y por qué estos experimentos tecnológicos resultan mal cuando no se regulan de la manera en que se debería.