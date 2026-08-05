Más de US$100 millones en bitcoins fueron robados por una falla de software: así ocurrió el ataque

La vulnerabilidad, originada en el firmware de estos dispositivos físicos utilizados para almacenar claves de acceso a bitcoins, permitió que los atacantes reconstruyeran las frases de recuperación y accedieran a los fondos. Los hechos fueron identificados tras varias oleadas de robos registradas en los últimos días.

Un fallo de software en las billeteras de hardware Coldcard permitió que numerosos hackers robaran más de US$100 millones en bitcoins a miles de usuarios , según informó Galaxy Research. La empresa de investigación señaló que los ataques afectaron a más de 7.300 billeteras de criptomonedas en diferentes incidentes , mientras las autoridades y especialistas continúan recopilando información sobre las víctimas.

Entre las direcciones afectadas, la compañía indicó que alrededor de 600 billeteras pertenecían a investigadores federales, empresas dedicadas al cumplimiento normativo del sector de criptomonedas e investigadores especializados en ciberseguridad.

Galaxy Research informó que identificó el robo de 1.596 bitcoins , equivalentes a aproximadamente US$102 millones hasta este martes, distribuidos en tres oleadas de ataques confirmadas y 14 incidentes menores . La firma añadió que el número de direcciones comprometidas sigue en revisión y que el monto sustraído podría aumentar.

Las investigaciones atribuyen el incidente a una vulnerabilidad en determinadas versiones del firmware de las billeteras Coldcard, desarrolladas por la empresa canadiense Coinkite. Estos dispositivos, conocidos como billeteras de hardware o “billeteras frías”, almacenan fuera de internet las claves privadas para acceder a los activos digitales.

El problema se originó en un error del firmware, presente desde marzo de 2021, que hizo que algunas “semillas” o frases de recuperación se generaran con menor aleatoriedad de la prevista. Ingenieros de Block detectaron que el generador de números aleatorios podía producir resultados más predecibles, incluso relacionados con datos como los números de serie de los dispositivos.

Galaxy Research explicó que esa falla permitió a los hackers reconstruir las claves mediante ingeniería inversa, adivinarlas sistemáticamente y vaciar las billeteras comprometidas.

Coinkite confirmó el error el mes pasado y publicó una actualización. Sin embargo, advirtió que instalar el nuevo firmware no recupera las claves ya comprometidas, por lo que recomendó trasladar los fondos a una nueva billetera.

Las pérdidas estimadas pasaron de US$38 millones a más de US$100 millones. Galaxy Research indicó que el total podría llegar a 2.000 bitcoins, equivalentes a unos US$130 millones, mientras continúan las investigaciones.

Entre los afectados figura Jonathan Goodman, quien aseguró haber perdido alrededor de US$1,6 millones. Según relató, en siete minutos el contenido de sus tres dispositivos fue transferido sin autorización.

Mientras continúan las investigaciones, Galaxy Research señaló que sigue identificando direcciones de billeteras afectadas, por lo que el número de víctimas y el monto total de los fondos robados podrían aumentar. La firma también reiteró la recomendación de migrar los activos a nuevas billeteras si los dispositivos utilizaron versiones del firmware comprometidas.

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