40% de los usuarios de Spotify están sin señal

Los usuario reportaron que inicialmente la plataforma dejó de reproducir las canciones y posteriormente se cerró la sesión. “Ya no me deja entrar y en el navegador dice que el servidor no existe con error 404”.

El daño también se registra para los usuarios en Colombia.

DownDetector informó que 40% de usuarios han revelado que la aplicación de la plataforma de música por streaming en su versión para dispositivos móviles iOS y Android también está presentando problemas.

La plataforma, de origen sueco, funciona desde el años 2006.

A diciembre de 2020 sumaba 345 millones de usuarios activos, de los cuales 155 millones son suscriptores de pago.