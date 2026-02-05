Unicef advierte que 1,2 millones de niños han sido desnudados con inteligencia artificial

La organización que se dedica a proteger los derechos de la infancia a nivel mundial publicó este miércoles un informe que asegura que alrededor de 1,2 millones de niños y niñas han sido desnudados utilizando “deepfakes”, que son imágenes o videos generados con inteligencia artificial (IA) en los que puede utilizarse el rostro de una persona real.

Según este estudio, en el que fueron incluidos datos de 11 países entre los que se encuentra Colombia, México, República Dominicana y Brasil, 1 de cada 25 menores han sido víctimas de este tipo de acoso. Esta cifra equivale, de acuerdo con la Unicef, a un niño por cada salón de clases.

“Los deepfakes –imágenes, vídeos o grabaciones de voz generados o manipulados por inteligencia artificial (IA) con apariencia de realidad– se están utilizando cada vez más para crear contenido sexualizado de niños y niñas, incluida la ‘nudificación’, que se refiere al uso de las herramientas de IA para retirar o modificar la ropa en fotografías con el fin de crear imágenes sexualizadas o desnudos falsos”, explica la organización en un comunicado sobre el informe.

Uno de los puntos sobre los que también alerta la organización es que hasta dos terceras partes de los niños afirmaron estar preocupados por que alguien tome su fotografía para crear este tipo de contenidos falsos, pero degradantes. Es ahí donde señala la Unicef que a pesar de que estas imágenes, videos y audios no son reales, esto continúa siendo un abuso porque el daño que ocasionan a la integridad de los menores es verídico.