Luis Díaz, candidato a mejor jugador de enero en Bundesliga, ¿dónde votar por el colombiano?

El colombiano viene de ganar el premio a mejor gol del año en Alemania. Su equipo vuelve a jugar este domingo. Su rival será Hoffenheim (11:30 a.m.).

  Luis Díaz, una de las figuras de la Bundesliga. FOTO AFP
    Luis Díaz, una de las figuras de la Bundesliga. FOTO AFP
Jheyner A. Durango Hurtado
Jheyner A. Durango Hurtado

Deportes

hace 3 horas
Luis Díaz atraviesa un momento inolvidable en su carrera deportiva.

Luego de ser elegido autor del “Gol del Año 2025” en Alemania el pasado 1° de febrero, el jugador colombiano está entre los candidatos al premio a mejor futbolista de enero de Alemania.

En lo que va corrido de año, el guajiro suma dos goles y tres asistencias.

Esta semana, tras el galardón que recibió, convirtiéndose en el primer colombiano en lograrlo y sumándose a la historia del Bayern Múnich, el talentoso jugador indicó, en charla con los medios, que su deseo es bridarle muchas alegrías a este elenco.

Lea aquí: Luis Díaz ganó el premio al mejor gol de 2025 en Alemania: ¿recuerda el golazo? Mírelo acá

“Encontré un equipo muy bueno, una familia, con un entrenador muy bueno. Es fácil sentirse cómodo aquí. Quiero ganar todo con este equipo, todos los torneos, todas las competiciones. Trabajamos duro y demostramos que estamos listos para eso”.

A sus 29 años de edad, Díaz es uno de los atacantes más exitosos del fútbol actual, y en junio próximo espera ser uno de los protagonistas en el Mundial en Norteamérica.

“Solo debemos seguir adelante con la misma actitud. Desde una perspectiva personal, solo quiero contribuir y ayudar al equipo con muchos goles y asistencias”, agregó la estrella de la Selección Colombia.

Los otros candidatos a mejor jugador del mes en Alemania son Michael Olise, compañero de Díaz en el Bayern; Miro Muheim y Luka Vuskovic, del Hamburgo; Nico Schlotterbeck, del Borussia Dortmund; y Stefan Bell, del Mainz 05.

Las votaciones se pueden hacer a través de bundesligapotm.easports.com.

¿Qué premio puede ganar Luis Díaz en Alemania?
Compite por el premio a mejor jugador del mes de enero en la Bundesliga.
¿Cuántos goles lleva Luis Díaz en 2025?
Suma dos goles y tres asistencias en lo que va del año.
¿Cómo se puede votar por Luis Díaz?
Las votaciones están habilitadas en el sitio oficial de la Bundesliga, a través de EA Sports.

