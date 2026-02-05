Luis Díaz, candidato a mejor jugador de enero en Bundesliga, ¿dónde votar por el colombiano?

Luis Díaz atraviesa un momento inolvidable en su carrera deportiva.

Luego de ser elegido autor del “Gol del Año 2025” en Alemania el pasado 1° de febrero, el jugador colombiano está entre los candidatos al premio a mejor futbolista de enero de Alemania.

En lo que va corrido de año, el guajiro suma dos goles y tres asistencias.

Esta semana, tras el galardón que recibió, convirtiéndose en el primer colombiano en lograrlo y sumándose a la historia del Bayern Múnich, el talentoso jugador indicó, en charla con los medios, que su deseo es bridarle muchas alegrías a este elenco.

“Encontré un equipo muy bueno, una familia, con un entrenador muy bueno. Es fácil sentirse cómodo aquí. Quiero ganar todo con este equipo, todos los torneos, todas las competiciones. Trabajamos duro y demostramos que estamos listos para eso”.

A sus 29 años de edad, Díaz es uno de los atacantes más exitosos del fútbol actual, y en junio próximo espera ser uno de los protagonistas en el Mundial en Norteamérica.

“Solo debemos seguir adelante con la misma actitud. Desde una perspectiva personal, solo quiero contribuir y ayudar al equipo con muchos goles y asistencias”, agregó la estrella de la Selección Colombia.