No obstante, y aunque el proceso sea fácil de resumir, es mucho más complejo porque está lleno de matices y de tiempo trabajado, pues su principal función es “generar un estilo gráfico para el juego” y por ende es un factor sumamente cuidado, tal y como lo explica Williams David Cortés , artista conceptual de la Fundación Universitaria del Área Andina, magíster en ilustración de la Escuela de Artes y Letras, e ilustrador de videojuegos en Indie Level, un estudio de videojuegos ubicado en Medellín, con el que conversamos sobre el libro de posibilidades que se abre cuando se habla sobre este tema.

Hay muchos factores que determinan si un videojuego es bueno o no, y uno de ellos es la ilustración, que inicia justo después de que está listo el guion, con la investigación del artista encargado, con una conceptualización gráfica y una aterrizada de las ideas en un moodboard y en una tabla de referencias.

¿Los referentes son importantes en el mundo de la ilustración para videojuegos? ¿Cuáles son los suyos? “Por supuesto: tener referentes es fundamental porque eso amplía el horizonte y las posibilidades. Mi mayor inspiración es el arte en general y tengo muchos referentes entre los que destaco a Frank Frazetta como ilustrador de fantasía clásica, a Brian Froud del folclor inglés, a Adrian Smith y a Wayne Reynolds, y hay algo curioso y es que mucho de ellos han hecho arte para videojuegos, pero no es su fuerte”.

La industria de los videojuegos está creciendo en Medellín ¿es viable para una persona poder vivir de la ilustración de videojuegos en esta ciudad?

“Sí, en estos últimos años la industria de los videojuegos y la industria cultural en Colombia, en general, han crecido y son más fuertes que antes porque hoy le apuestan a proyectos más sólidos. Estudios como Streamline, entre muchos otros de los grandes, abrió una sede en el país. Ese es un buen indicio de lo que está pasando”.

¿Qué opina de la Inteligencia artificial? ¿Podría llegar a reemplazar a los ilustradores de viedojuegos?

“Hubo un momento en que todo el arte de la industria cultural se hacía análogo. Un día llegaron las herramientas digitales y los artistas se mudaron al arte digital, y los que no se mudaron al arte digital, en algunos casos no pudieron volver a trabajar, porque los tiempos de producción del arte digital son mucho más rápidos. Ahorita que aparecieron las inteligencias artificiales es difícil saber si nuestro trabajo va a desaparecer o no, pero pueden ser entendidas simplemente como una herramienta para optimizar los procesos, o para hacerlos más eficientes”.