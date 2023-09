“Yo podía pasar 5 y hasta 6 días sin comer, a veces comía una toronja o un hielo para engañar al estómago y cuando no podía más, venían los atracones y vomitaba mucho. Llegué un día con mi prima Alicia, que hasta hoy le digo ‘gracias porque me salvaste la vida’. Le dije ‘me siento mal, algo me pasa’, tenía el corazón a mil y sentía como si el estómago se me estuviera volteando por dentro”, confesó la actriz en la entrevista.

Luego de terminar de grabar la telenovela A mil por hora, Anahí recuerda que recayó en los problemas alimenticios. Incluso, contó que un día, mientras iba con su prima Alicia, la actriz sufrió un paro cardíaco con tan solo 18 años.

“Se metió directo a urgencias del Hospital Ángeles. Gracias a Dios porque llegué con un paro cardíaco horrible, tenía 18 años, hay expedientes de lo que pasó, me meten a urgencias y me salvaron la vida. Lo que me explican es que tuve un bajón tan fuerte de potasio en el cuerpo, de electrolitos y de absolutamente todo que mi corazón era una taquicardia, mi corazón no podía más” recordó la intérprete de Sálvame.

A pesar de haber sido hospitalizada durante varias semanas, Anahí admitió que en ese momento de su vida, continuaba luchando contra sus trastornos alimenticios y su obsesión por su peso.