¿Síndrome del padre fantasma?: el caso del actor Andrés Fierro, de Padres e Hijos

Según Unicef, la paternidad implica mucho más que la responsabilidad económica. Entre otras cosas, supone participar activamente en el cuidado, la crianza y la educación de los hijos, compartir con la madre las tareas domésticas y de cuidado, estimular su desarrollo y mantener una relación afectuosa e incondicional. Quizá en todo esto la palabra principal sea “activamente”.

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También implica establecer límites mediante el buen trato, promover el diálogo y mantener relaciones respetuosas con la madre y la familia. En este sentido, un padre presente es corresponsable de la crianza y acompaña a sus hijos en las distintas etapas de su vida. Al menos esto es así para los expertos. La realidad es otra.

Esto quedó claro con la noticia de la relación entre el actor Andrés Fierro y su hijo Martín, fruto de su relación con Natali Ortiz. En una entrevista con Buen Día Colombia, Martín, quien tiene 20 años, recordó que durante su infancia se preguntaba por qué su padre se había alejado de él y expresó el dolor que le produjo sentirse rechazado. También contó que en 2014 su familia se trasladó a Bogotá con la intención de reconstruir el vínculo. Según su relato, Fierro estuvo presente durante los primeros meses, pero después volvió a distanciarse.