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Carlos III le bajó la caña al príncipe Harry y su esposa Meghan: son “ciudadanos comunes y corrientes”

Harry se enfrentó al ministerio en los tribunales después de que Ravec redujo su nivel de seguridad tras su mudanza en 2020 a Estados Unidos y perdió su intento de revertir la decisión. Sin embargo, su retorno a vivir en el Reino Unido puede hacer que el comité reevalúe los riesgos para su seguridad.

  • El príncipe Harry y su esposa Meghan se han distanciado de la casa real Wndsor. Foto: Getty.
    El príncipe Harry y su esposa Meghan se han distanciado de la casa real Wndsor. Foto: Getty.
Agencia AFP
hace 2 horas
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El rey Carlos III afirmó este lunes que el príncipe Harry y su esposa Meghan no deben ser considerados “miembros activos de la familia real”, sino ciudadanos que actúan a título privado desde su regreso al Reino Unido.

El hijo menor del monarca británico dejó el país y renunció a sus obligaciones como miembro de la realeza en 2020, por una disputa dentro de la familia real. Al renunciar a sus obligaciones reales y abandonar el Reino Unido, perdieron la protección policial sistemática a la que tenían derecho.

Sin embargo, después de años viviendo en Estados Unidos, Harry, de 41 años, y Meghan, de 45, regresaron inesperadamente a vivir al Reino Unido en agosto junto a sus dos hijos pequeños.

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El regreso del príncipe, que tiene el título de duque de Sussex, generó debates sobre si los contribuyentes deben asumir el costo de la seguridad de la pareja.

En una carta, Carlos III deja claro que la posición de la pareja es “similar a la de los ciudadanos” comunes y corrientes y que no se les debe dar la distinción de llamarlos “su alteza real”.

Los denominados “miembros activos de la realeza” son aquellos que desempeñan funciones oficiales en nombre del monarca. Para ello, reciba apoyo administrativo y de otro tipo de la Casa Real.

En la misiva, divulgada por lord Chambelán, el funcionario de mayor rango de la Casa Real, el rey señaló que, tras el traslado de la pareja, recibieron varias “solicitudes de orientación”. La carta se emitió para “ayudar a evitar dudas o confusiones”, señaló.

“Es bien sabido que, en enero de 2020, el duque y la duquesa renunciaron a desempeñar funciones representativas en nombre del soberano y ya no son miembros activos de la familia real”, señaló la misiva.

“Esta posición, distinta de las funciones estatales y reales que asumen los miembros activos de la familia real, y con la libertad personal que le brinda a la pareja en cuanto a la independencia financiera y la protección de su privacidad según lo deseen, seguirá siendo respetada plenamente”, agregó.

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Además, la declaración precisa que “las labores caritativas del duque y la duquesa son un asunto personal” y algo que realiza a “título privado”.

El Comité Ejecutivo de Protección Real y VIP (Ravec) de Reino Unido —un organismo independiente supervisado por el Ministerio del Interior— decide qué políticos, miembros de la realeza y otras personas reciben protección policial.

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Bloque de preguntas y respuestas:

¿Por qué el príncipe Harry y Meghan dejaron de ser miembros activos de la familia real?
Harry y Meghan dejaron de desempeñar funciones oficiales en nombre del monarca en enero de 2020 y, desde entonces, actúan a título privado.
¿Quién decide si el príncipe Harry recibe protección policial en Reino Unido?
La decisión corresponde al Comité Ejecutivo de Protección Real y VIP (Ravec), organismo independiente supervisado por el Ministerio del Interior británico.
¿Harry y Meghan tienen protección policial automática cuando están en Reino Unido?
No. Tras renunciar a sus obligaciones reales y abandonar el país, perdieron la protección policial sistemática que tenían como miembros activos de la familia real.
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