Se come al desayuno, al almuerzo, a la comida, sola o acompañada; las hay de diferentes formas, ingredientes y cocciones, y es un plato que no falla en la mesa, por lo menos en Antioquia.

De origen indígena, la arepa alcanza protagonismo en las culturas populares, especialmente en las antioqueñas, lo que no quiere decir que no esté presente en otras cocinas, no solo de Colombia, sino en Venezuela y Bolivia.

El procesamiento (cocinar el maíz, amasar y luego asar), pese al tiempo, permanece exacto,...