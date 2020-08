Auge del pódcast aún no seduce con éxito a oyentes de Colombia

“Esta oportunidad comienza con la nueva fase del crecimiento en audio: el podcasting”, dijo en febrero de 2019 el sueco de 37 años Daniel Ek, CEO de la aplicación de reproducción de audio por suscripción Spotify –fundada en 2006– al anunciar lo que vendría para su compañía, más allá de la oferta de música: el desarrollo de los pódcast.

A diferencia de la radio, son piezas de contenido, popularizadas al menos desde 2004, que se distinguen por ser distribuidos en medios digitales, con temáticas específicas y que se consumen o priorizan no por quien programa una emisión como en la radio, sino por el oyente. El contenido se distribuye en plataformas digitales y por suscripción, modelo que puede ser gratuito o pago, este último, usualmente premium.

En el caso de Spotify la barrera paga de suscripción implica que no hay anuncios, entre audios, aunque la compañía advierte que los pódcast sí pueden tener inmersos en el contenido publicidad.

En esa nueva era de Spotify, Ek anunció la adquisición de dos de las empresas más relevantes hasta aquel instante: Gimlet (red de pódcast, por la cual pagó 230 millones de dólares), y Anchor (plataforma para la creación de archivos de este tipo).

Se calcula, de acuerdo con los anuncios hechos por la propia firma, que Spotify en 2019 invirtió cerca de 600 millones de dólares en este segmento.

Además, en mayo de 2020 obtuvo los derechos exclusivos de la serie de entrevistas “The Joe Rogan Experience”, uno de los programas digitales más destacados en Estados Unidos, hoy con 9,3 millones de suscriptores en Powerful JRE y en JRE Clips 5,06 millones, ambos a través de Youtube, creado en 2009 y por el cómico y presentador estadounidense y que será lanzado el primero de septiembre con la plataforma, para 268.000 usuarios activos de Spotify.

La negociación se cerró en 100 millones de dólares, aunque no se conoció la duración del contrato, según The Wall Street Journal en mayo de 2020. Y el 29 de julio pasado se presentó el primer episodio del programa The Michelle Obama Podcast, conducido por la exprimera dama de EE. UU., con su esposo Barack como primer invitado, en una asociación con la productora de la expareja presidencial.

Spotify, incluso, ha reforzado su presencia en esta plataforma con proyectos como pódcast en video, que le agrega imágenes al formato tradicional de audio, y Spotify Podcast Ad, un servicio de publicidad que les permite a los potenciales anunciantes enfocar mejor su inversión basándose en datos demográficos y de comportamiento de las audiencias en tiempo real.

Su avance ha encontrado contrapesos en firmas no menos poderosas como Amazon y Google, que también están incursionando en la industria, y es competencia de Apple, pionero desde que se abrió campo en iTunes, en 2005.

De hecho, la revista The Verge –especializada en temas tecnológicos–, en mayo de 2020, planteó la discusión del universo del podcasting como “Spotify ante todos los demás”, resaltando la competencia en la que el resto de competidores veía al gigante sueco como su gran rival. Mientras Spotify presentaba en mayo a Joe Rogan, ese mismo mes Google lanzaba un rediseño de su plataforma de pódcast, y antes, en marzo, Zack Reneau-Wedeen, gerente de producto de Google Podcast, comunicaba su aterrizaje en iOS, de Apple.

Esta industria alcanzó en el mundo los 1.000 millones de dólares en ingresos en publicidad en 2019, con una proyección de crecimiento de 23,1 % para 2023, según las perspectivas de la consultora PWC en su informe Global Entertainment and Media Outlook 2019-2023.