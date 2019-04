El autismo necesita datos, no prejuicios

En Colombia no existen cifras de prevalencia, sin embargo en la Fundación Integrar –que trabaja por la inclusión y el bienestar de niños y jóvenes con trastornos del espectro autista, discapacidad intelectual y trastorno por déficit de atención e hiperactividad (TDAH)–, tomaron datos en 2018 y de 202 niños evaluados, 140 se fueron diagnosticados con autismo.

Gómez Rivera, por su parte, lo define como “un trastorno del desarrollo del cerebro que afecta la capacidad de comunicación e interacción social, que puede ser diagnosticado desde el primer año de vida”. Esta condición se presenta en 1 de cada 59 niños norteamericanos, según datos del Centers for Disease Control and Prevention (CDC).

Las personas del espectro autista tienen “una manera distinta de procesar la información y los estímulos sensoriales, una forma distinta de ser en el mundo, a veces con intereses que no son los típicos y con talentos y desafíos como todos”, le dijo Alexia Rattazzi a la Revista Almargo . La argentina es psiquiatra de la Universidad Favaloro y especialista en autismo. Una definición lejana a la de una gran cantidad de médicos que ven al autismo como un destino de discapacidad sin escapatoria.

Más allá de su definición este es un tema complejo y poco estudiado. De acuerdo con muchas variables, por ejemplo, puede ser un autismo que antes se clasificaba como Asperger, que son aquellas personas sociables que en algunos casos se convierten en una especie de bibliotecas andantes, por sus formas de adquirir conocimiento en áreas muy específicas.

Mayra Renowitzky, presidente de la Fundación Asperger Colombia, aclara que hoy se integraron estas clasificaciones (como sabah o asperger) dentro de lo que se llama el espectro autista.

Así, este trastorno no es uno solo y no todas las personas requieren los mismos tratamientos. Por eso es muy grave, dice Renowitzky, la falta de educación en los currículos médicos, y Analía Infante, argentina parte de la organización no gubernamental Insurgencia Asperger, agrega que lo peor es la falta de empatía.