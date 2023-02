“Me han llamado cosas terribles, que no soy, y que Balenciaga no es. Eso fue difícil. Además del horror de estar asociado con ese problema [del abuso infantil]. Estos son errores que hemos cometido, y tenemos que ser responsables de ellos. Nunca me gustaría perder el tiempo con un tema como ese. O sea, ¿quién lo haría?”, dice en la entrevista.

El creativo además apela a la naturaleza “provocativa”, como dice que se ha considerado su trabajo. “Esto también jugó un papel en eso, ya sabes, la forma en que la gente veía mi trabajo. Como si fuera otro truco. Pero ese no fue el caso. Tuve que pensar en lo que estaba mal con mi juicio”.

A partir de este hecho han querido “aprender del error”, educarse sobre el tema y contribuir a causas sociales. Ahora la marca se está uniendo a una ONG llamada National Children’s Alliance para ayudar a niños a enfrentar traumas y apoyarlos en su salud mental. “Es lo único que me hace feliz de toda esta horrible situación: hacer algo bueno con ella”, dijo el entrevistado.

La alianza, también con la Fundación Kering, fue anunciada hace dos días en el Instagram de la marca en la que actualmente es su única publicación visible.