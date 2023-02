¿Dormir con medias? La respuesta le ayudará a descansar mejor Lo ideal es que duerma con medias que no le queden apretadas para que no se corte la circulación y evitar que se le hinchen las piernas. Evite la sudoración excesiva para evitar infecciones y caminar adormilado con ellas puestas para que no se caiga.

Desde la ciencia se adelantan investigaciones que arrojan que dormir con medias podría dar una mayor sensación de comodidad, hacer que las personas se duerman más rápido y tener más tiempo de sueño, además, también podrían disminuir las veces en las que una persona se despierta en la noche. FOTO: SSTOCK