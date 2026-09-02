Él es Mateo Bonolly, el joven paisa que creó una bicicleta eléctrica para las calles de Medellín

Desde la puerta de su taller en Belén, Mateo Bonolly Gónzalez señala las casas que están al frente mientras, con orgullo, cuenta que esas rejas de metal de ventanas y puertas fueron soldadas hace décadas por su abuelo William. Ese gusto “por hacer cosas” lo aprendió de él: desde pequeño tomaba sus herramientas, de las cuales aún conserva un par, como el taladro negro que tiene encima de una repisa de madera, donde convive con otra decena de utensilios que le permitieron construir la que hasta ahora ha sido su gran obra: una bicicleta eléctrica pensada para las calles de Medellín. Lea: Personas que se transportan en patineta y bicis eléctricas aumentaron un 204% en 2026 Mateo, de 23 años, es estudiante de Ingeniería de Diseño Industrial en el Instituto Tecnológico Metropolitano (ITM). En noviembre de 2025, para su trabajo de grado, construyó desde cero la bicicleta negra que actualmente está en su taller. Aunque ese vehículo luce similar a otros de su tipo, son varios los detalles que lo hacen diferente: en vez de tener lugar para una sola persona, el asiento es para dos; y su sistema fue diseñado pensando en los huecos, baches y desniveles que enfrentan quienes transitan día a día por las vías de la capital antioqueña. Solo para tener una dimensión de esto, en la investigación previa que hizo Bonolly, en la que recopiló reportes y estudios sobre la malla vial de Medellín, encontró que el 70 % está deteriorada. “Eso quiere decir que, de cada 100 metros, 70 no están en buenas condiciones”, le explicó a EL COLOMBIANO.

Para fabricar la bicicleta, además de comprender el contexto de la ciudad, también tenía que entender cómo funciona ese pequeño mundo de dos ruedas, del cual ya estaba familiarizado desde hacía años. Durante su infancia y adolescencia, Mateo hizo veloarena en motos, cross country, BMX, dirt jump y downhill.

Incluso en esta última disciplina participó en competencias nacionales e internacionales, y fue deportista de alto rendimiento. Fue a sus 19 años cuando, para costearse los viajes de este deporte, abrió un taller de reparación de bicicletas. Sin embargo, en 2020, su carrera terminó debido a una lesión. En ese mismo año comenzó a estudiar Diseño Gráfico, pero más tarde decidió cambiarse a Ingeniería porque deseaba crear y concebir objetos para luego hacerlos realidad con sus propias manos. Así, poco a poco, fue construyendo su taller y comprando cada una de las herramientas que hoy lo componen. Bonelly recuerda que de lo primero que fabricó fueron lámparas, pero más tarde, cuando pudo comprar su primer equipo de soldadura, comenzó a elaborar estructuras metálicas, también con el objetivo de obtener más ganancias: sillas, mesas y rejas como las que algún día hizo su abuelo. Le puede interesar: Movilidad en el Valle de Aburrá: 6% menos de la población se mueve por teletrabajo, pero recorridos se tardan cada vez más

Uno de sus proyectos de gran tamaño fue un partidor portátil, esa estructura metálica que retiene la llanta delantera de la bicicleta y se abate mecánicamente para dar inicio oficial a una carrera. Se lo encargó un antiguo profesor suyo y Mateo lo hizo solo en tres días, en un taller que le prestaron para construir esa pieza de dos metros. En ese lugar conoció a Juan Luis, también ingeniero y quien actualmente es su socio. Ambos trabajan junto a un equipo conformado por cuatro personas más: Julián, Heidi, Freddy y Diego. La primera bicicleta que construyó Mateo la hizo con base en las fotografías de unos planos que le mostró Juan, que no tenían medidas exactas y que tuvo que traducir al mundo real. Tardó quince días en realizarla y de ahí comenzó el proceso de prueba y error: armar, probar y volver a intentar.

Actualmente tienen dos modelos, uno de ellos el que construyó Bonolly para su trabajo de grado. Lo que la hace ideal para las calles de Medellín son tres aspectos. El primero es la suspensión. La idea es que, cuando la bicicleta pasa por un hueco o una vía en mal estado, el golpe no se transmita directamente al ciclista ni haga que pierda estabilidad. Para eso, esta bicicleta tiene suspensiones adelante y atrás que absorben parte de esos impactos y que no son ni muy blandas ni tampoco muy rígidas.

El segundo elemento son las ruedas. La bicicleta utiliza neumáticos tipo fat bike, que son más anchos y funcionan con una presión de aire más baja que la de una bicicleta convencional, lo que hace que las llantas se adapten mejor al terreno, tengan más agarre y absorban parte de los impactos. Y lo tercero es la configuración del motor y el controlador: si una persona solo la necesita para desplazarse por Las Vegas, por ejemplo, puede ajustarse de esa manera, lo que sería diferente para alguien que necesita subir alguna de las cientos de lomas que tiene la ciudad.

La idea, en el futuro, es construir otros dos modelos más que ya están en desarrollo. Mateo también está trabajando en el registro de su marca y en la ampliación de su taller. Pero, sobre todo, la meta más importante es seguir haciendo bicicletas eléctricas “porque genuinamente Medellín lo necesita”, asegura él. “Me parece brutal la felicidad que puede llegar a generar una bicicleta y eso es algo que quiero buscar mucho con este proyecto. Esa es mi meta: que todo el mundo pueda tener una, que cada vez más personas monten en bicicleta y, ojalá, en un futuro, todos puedan sentir que su calidad de vida mejoró”, afirma. Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí. Bloque de preguntas y respuestas: