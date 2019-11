Guía básica para compar en internet durante el Black Friday

Una tradición estadounidense tomó fuerza en Colombia y actualmente varias tiendas físicas y virtuales se tiñen de negro anunciando promociones para este viernes 29 de noviembre. Una antesala a las compras de Navidad.

Esta expresión, viernes negro o black friday, ha inaugurado las compras navideñas en tiendas físicas por varios años, pero con el auge del comercio electrónico se extendió a plataformas digitales. Un informe de Nétrica by Netquest y presentado por la Cámara Colombiana de Comercio Electrónico reveló un incremento promedio de 33 % en las visitas mensuales a sitios web ligados al comercio electrónico durante 2018.

Al comprar en digital tenga cuidado. Edwin Espinal, ingeniero de sistemas, asesor digital y gerente de Alianza Net, recomienda principalmente verificar que el sitio web donde esté comprando tenga un candado en el explorador y la dirección del sitio aparezca antecedida por un https. La S al final es muy importante, es la que garantiza que el sitio es seguro. “Sin eso no se compra, así es sencillo. Si usted ingresa un sitio que no tiene candado no debe comprar porque puede ser víctima de un fraude”.

Antes de comprar

Según un estudio realizado por Ipsos, el 83 % de los colombianos conectados investiga sobre los productos o servicios que les interesan a través de las redes sociales. Por lo que Facebook compartió consejos para evitar ser engañado:

• Las Páginas de Facebook o los Perfiles comerciales de Instagram que representan a grandes empresas, organizaciones o figuras públicas suelen estar verificados y llevan un sello azul después del nombre. Si ve anuncios en una Página o Perfil de una marca importante sin el sello, revise de nuevo si la promoción que ofrece o el enlace al que lo lleva sea de la marca oficial.

• Para pequeñas y medianas empresas en las plataformas, consulte los comentarios sobre las publicaciones, así como la fecha de creación de la Página o el perfil comercial.

• Es importante tener cuidado con las cuentas o personas que direccionan a un sitio externo o que exigen acciones para obtener un premio u ofrecer una promoción. Vale la pena verificar si la URL externa (dirección del sitio) parece extraña.

• Las ofertas de productos y servicios con precios muy por debajo de los valores promedio en el mercado o de anunciantes que requieren que el pago se realice de una única forma, por ejemplo transacciones online, merecen especial atención.

• También es clave tener cuidado con las personas que sugieren transferir la conversación a un lugar fuera de las plataformas; por ejemplo, un correo electrónico diferente.

¿Dónde comparar?

De acuerdo con información que el buscador Google compartió en un boletín de prensa, 42 % de los colombianos consultará las promociones del Black Friday por internet. Más allá de los portales de Amazon, Exito.com, Falabella.com, existen metabuscadores (localiza la mejor información de acuerdo a criterios del usuario) en internet que le ayudarán a encontrar los mejores precios y diversas promociones en un solo lugar.

Estos son algunos de los recomendados y confiables:

Loencontraste.com

Atrápalo

Mercado libre

Viajala

Google Shoping