Estados Unidos planea instalar reactores nucleares en la Luna por orden de Trump, ¿posible o cuentazo?

La carrera por la Luna ha entrado en una nueva fase, más ambiciosa y estratégica. El gobierno de Donald Trump ha ordenado a la NASA y al Departamento de Defensa de Estados Unidos acelerar el desarrollo de centrales nucleares en el satélite natural, en un movimiento que busca asegurar el liderazgo estadounidense frente a China en la exploración espacial, según reveló El País.
El plan, conocido como la Iniciativa para la Energía Nuclear Espacial, establece plazos concretos para desplegar reactores tanto en órbita como en la superficie lunar. La meta es clara: garantizar una fuente de energía constante que permita sostener misiones prolongadas y, eventualmente, la presencia humana permanente en uno de los entornos más hostiles jamás explorados.
El foco de esta estrategia es el polo sur de la Luna, una región inexplorada donde las condiciones son extremas. En los cráteres, la oscuridad es perpetua y las temperaturas pueden descender hasta los -200°C, mientras que en las zonas iluminadas el calor puede superar los 50°C. En ese escenario, la energía solar resulta insuficiente, especialmente durante las noches lunares, que duran hasta 14 días terrestres, por lo que la energía nuclear se perfila como la alternativa más viable.