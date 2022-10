La crisis climática y la deforestación pueden sacar a los primates de los árboles Un estudio publicado en la revista científica Proceedings of the National Academy of Sciences demuestra que las especies de primates que viven en los árboles se están viendo obligadas a pasar más tiempo en el suelo. Le explicamos los riesgos.

El ritmo actual de deforestación y la emergencia climática pone en peligro a la mayoría de las especies de primates. FOTO PIXABAY.