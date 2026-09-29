Bogotá incorporó 50 buses eléctricos duales que podrán circular por TransMilenio y vías mixtas; experto analiza el cambio

La movilidad en Bogotá se está transformando y cada vez es más sostenible, como parte de los esfuerzos para contribuir al cuidado del planeta. Esto ocurre porque la capital ya supera los 1.500 buses eléctricos y acaba de sumar una innovación particular: 50 buses articulados duales 100 % eléctricos, de los cuales 25 fueron ensamblados en Pereira y otros 25 en Cota, Cundinamarca. También serán capaces de operar tanto por las troncales de TransMilenio como por las vías de tráfico mixto. Lea también: Por evitar que se colaran: asesinan a guarda de seguridad de TransMilenio en Soacha Esto quiere decir que los usuarios del transporte público en la ciudad podrán acceder a estos vehículos tanto desde las estaciones de TransMilenio como desde los paraderos ubicados en las vías convencionales. Los buses cuentan con puertas a ambos lados y pueden movilizarse tanto por los carriles exclusivos de TransMilenio como por las vías donde circulan los vehículos particulares.

Para Diego Torres, experto en transporte y movilidad eléctrica, este avance va más allá de una simple renovación de vehículos. “Bogotá está marcando un hito. No solamente estamos aumentando la flota eléctrica, sino incorporando una tipología de bus que combina la operación por el carril exclusivo de TransMilenio con la posibilidad de circular por vías mixtas y recoger pasajeros en paraderos del componente zonal. Esa dualidad, sumada a que son 100 % eléctricos, representa un avance muy importante para la movilidad de la ciudad”, dijo Torres.

Menos emisiones y más cuidado del medio ambiente

Los cambios hacia una movilidad sostenible serán significativos, ya que se están incorporando buses 100 % eléctricos que, por tanto, no generan emisiones directas por combustión durante su operación. Entérese: Testigo cuenta cómo guardia de TransMilenio fue asesinado en Soacha Además, estos vehículos incorporan sistemas inteligentes de transporte, cámaras de videovigilancia, monitoreo de puntos ciegos, telemetría, espejos digitales, wifi y puertos USB. “Esto no se trata únicamente de cambiar un bus diésel por uno eléctrico. Estamos hablando de mejorar la calidad del aire, reducir el ruido y, al mismo tiempo, ofrecer vehículos más tecnológicos, accesibles y conectados. Es una transformación de la experiencia del transporte público”, agregó el experto. El reto ahora será acompañar el crecimiento de la movilidad eléctrica con infraestructura, capacidad energética y una adecuada planeación operacional, según Diego Torres, contador público, quien cuenta con una maestría en Finanzas en la Unión Europea y un MBA en el Reino Unido. “Estamos avanzando hacia una ciudad con diferentes modos de transporte integrados: Metro, TransMilenio, buses zonales, alimentadores y ahora articulados eléctricos duales. El gran desafío será que toda esa transformación tecnológica tenga detrás la infraestructura y la energía necesarias para sostenerla en el tiempo”, concluyó. El plan contempla la incorporación de 900 nuevos buses eléctricos entre 2026 y 2029. Según las estimaciones oficiales, cuando esa flota se encuentre en operación, se evitará la emisión de cerca de 57.478 toneladas de CO₂ cada año, equivalente a retirar de circulación más de 35.000 vehículos particulares. Para consultar contenido prémium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el mundo, regístrese aquí . Bloque de preguntas y respuestas