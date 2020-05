Si se va a cortar el pelo en casa, no se trasquile

A Johanna Ríos le dio por motilar a su hija de 4 años en esta cuarentena, le hizo el famoso “honguito” o también conocido como bob o tres cuartos, ese corte recto que va hasta aproximadamente la mandíbula. “Me quedó perfecto”, contó.

Después quiso usar en ella misma las tijeras, “me corté de tres a cuatro dedos, no me quedó parejo, pero tampoco me quedó feo, no me siento intranquila”. Y así como ella hay muchas mujeres que acostumbradas a ir a la peluquería para cambiar de look, cortarse las puntas o actualizar su corte pueden tener la tentación de hacer algo en casa mientras pasa el aislamiento. Y puede hacerlo, sin miedo.