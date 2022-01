¿Cómo dibujar un animal que ya no existe y que el humano nunca vio?

El animal favorito de la geóloga e ilustradora científica Marie Joelle Giraud es el trilobite, un artrópodo extinto del que se conocen más de 4.000 especies y que es el fósil más característico de la Era Paleozoica.

Parecidos a las cucarachas de hoy, Giraud está acostumbrada a dibujarlos con frecuencia, y tiene una colección de ilustraciones de varios artistas de casi 5.000 imágenes, pero no solo los ha dibujado, también ha tenido que leer sobre ellos, conocer en detalle sus partes, cuáles fueron sus hábitos y hábitats, con qué animales compartían ecosistemas, cómo fue la era en la que vivieron...

Porque si algo debe tener un ilustrador científico es rigurosidad. No se puede dibujar porque sí, ni adivinando. Cada detalle, cada línea y cada color deben ser revisados con el equipo de expertos que dirigen la investigación y que pueden hacer tantas correcciones como sean necesarias.

***

Para tomar una foto se necesita, a grandes rasgos, una cámara, el objeto o paisaje que se retratará y talento. Usted puede fotografiar un atardecer, la sonrisa de una mujer o los detalles del pelaje de su mascota. Puede, incluso, tomar fotos de planetas lejanos o de bacterias diminutas. Pero hay cosas que no se pueden registrar con una cámara: un fotógrafo no puede partir la Tierra como si fuera un pastel para fotografiar sus niveles geológicos o agarrar un trozo de piel de un animal para detallar —con divisiones claras— sus capas, y no puede, por supuesto, revivir un animal extinto hace miles de millones de años para pararlo frente a su lente.

Y es ahí donde es valiosa la ilustración científica y los ilustradores como Marie. Profesionales en la ciencia, y también en el arte: transforman una investigación, un descubrimiento o un paper en dibujos con acuarelas, lápices, plastilina o cualquier otra técnica y herramienta; que traen a la vida animales muertos y que traducen, en imágenes, lo que a veces un científico no alcanza a decir en palabras. ¿Cómo podría la humanidad imaginarse cómo se ve un tiranosaurio rex o un megalodón si no fuera por un ilustrador?

***

La ilustración propia favorita de Marie Joelle Giraud fue una recientemente publicada por el Servicio Geológico Colombiano en la portada de uno de los tomos de The Geology of Colombia, Volume 1 Proterozoic – Paleozoic, que rescata la geología del país. En él se reconstruyó el ambiente paleoecológico de una formación que se encuentra en una perforación del pozo La Hielera en Arauca a mil metros de profundidad.