Cada humano configura su cerebro a su manera. Este órgano que tiene más de 100.000 millones de neuronas “se cablea” de acuerdo a su personalidad, gustos, temores y vivencias. Así cada uno crece experimentando la vida de manera diferente. Por eso a un niño le pueden dar fobia las arañas, pero otro se obsesiona con ellas y las colecciona. Allí hay una configuración diferente en sus cerebros.

Como dice Laura Restrepo, psicóloga y profesional en Estudios Literarios, “la neurodivergencia se refiere a cerebros que en su historia del desarrollo han sido cableados distintos, distintos a lo que se considera normativo, a lo que socialmente se considera típico”.

Esta discusión toma fuerza luego del cubrimiento mediático del supuesto diagnóstico de síndrome de Asperger que se le entregó al presidente Gustavo Petro en su adolescencia. Esto dejó un sinsabor en la comunidad autista y en los psicólogos que acompañan a sus pacientes neurodivergentes. Salió a la luz la poca información de los colombianos sobre el autismo y el gran estigma que se tiene sobre ellos, incluso por parte de algunos profesionales de la salud.

Una mujer autista conversó con EL COLOMBIANO sobre su experiencia, también para desmitificar algunas creencias y darle voz a los que viven en el espectro. Se calcula que 1 de cada 100 niños tiene autismo, según la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Lauren Iglesias es una mujer autista que no recibió su diagnóstico hasta los 23 años. Ahora tiene 26 y recuerda que le puso nombre a lo que sucedía a finales de octubre de 2020, luego de que se le desatara una crisis de ansiedad.

“Lloraba sin control, me sentía ansiosa, me dolía la vida y no sabía por qué. Le dije a mi papá que necesitaba ver una psicóloga y busqué a alguien que me diera cita esa misma tarde. La psicóloga que me atendió casualmente era neuropsicóloga, especialista en autismo y en la cita me desahogué, fui muy abierta y honesta con cómo me sentía. Me hizo una serie de preguntas y al final me dijo que estaba 99% segura de mi diagnóstico y me lo dio. Ahí empecé a ir a terapia y mi vida comenzó a tener sentido, todo empezó a encajar”, recuerda.