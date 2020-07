Consejos para vender el carro

Bien sea por la crisis económica tras la recesión generada por la covid-19, porque simplemente va a cambiar de vehículo o por otros motivos como crecimiento de la familia, vejez del actual o un antojo por el nuevo, se espera un repunte, según proyecciones de Fenalco y la Asociación Nacional de Movilidad Sostenible, Andemos, del mercado del usado en el país en este segundo semestre de 2020, tras el parón de los últimos cuatro meses.

La cifra de 2019 indica que en ese año se vendieron 892.639 autos de segunda mano en Colombia, 3.5 veces más que el dato de vehículos nuevos, según Andemos. En lo que va de 2020 la suma es de 235.494 al 30 de junio. “Como se ve, es un mercado muy dinámico y en el que hay mucha oferta de todo tipo de modelos, desde los más comerciales hasta rarezas que salen de vez en cuando y que también tienen su clientela. Hay unas marcas y modelos preferidas por los usuarios, esos salen rápido. También hay otros más “pegados”, por así decirlo, bien sea porque la marca no es tan buscada, por su presentación estética, su estado mecánico o por su precio alto. No basta con que el carro sea muy comercial, hay que saberlo vender bien”, indica Jorge Ramírez, propietario de una compraventa de vehículos.

No basta con tener un vehículo al que en el ambiente de la compraventa de usados se le llama “un cheque al portador”, sino saberlo presentar para la venta. “Yo preferí vender el mío personalmente porque en los concesionarios y en las compraventas me ofrecían muy poca plata por él. Necesito venderlo pero no quiero perderle tanto dinero. Eso sí, el trámite es engorroso porque uno no sabe”, dice Maritza Palacios, quien tiene en venta su vehículo.

Estos son algunos consejos a tener en cuenta.