Con la reapertura de los diferentes sectores, los viajes vuelven a hacer parte de los planes de las personas. De acuerdo con una encuesta realizada por la Asociación Colombiana de Agencias de Viajes y Turismo (Anato), el 80 % de los colombianos encuestados (1.723) tiene intenciones de viajar en 2021. Además, el 43 % espera realizar entre dos o tres viajes durante el año.

No obstante, las cifras muestran que los contagios siguen en aumento. Según registra la base de datos Our World in Data, durante...