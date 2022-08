Estas aves, oriundas de tierras menos elevadas como el Bajo Cauca (que no supera los 1.000 metros sobre el nivel del mar), viven aproximadamente hace 10 años en el Valle de Aburrá, por lo que Juan Felipe Blanco-Librero, docente del Instituto de Biología de la Universidad de Antioquia, las referencia como “aves bandera del calentamiento atmosférico”.

Aunque suelen habitar las riberas del río Medellín y quebradas como La Iguaná, por estos días los coquitos están de visita en las zonas residenciales del Valle de Aburrá, cerca a las universidades, oficinas, canchas y parques. Por ser negros y de apariencia elegante —patas, cuello largo y mirada alta— desde lejos parecen gallinazos . Sin embargo, de cerca se advierte que su color no es negro absoluto: tienen visos turquesa, entre verdes y azules, que se tornasolan con el movimiento.

En los años 80 el padre Marco Antonio Serna Díaz, cofundador y primer presidente de la Sociedad de Ornitología de Antioquia (SAO), los reportó con “dudosa presencia” en el Valle, pues para entonces las condiciones de la región no eran del todo propicias para que se establecieran, cuenta Ramón David Ruiz-Correa, ornitólogo de la SAO y fotógrafo de aves (@rada.birding).

Para finales de los 90 e inicios de 2000 empezaron a avistarse mayor número de individuos hacia el norte del Valle de Aburrá y desde allí, paulatinamente, fueron colonizando Medellín y demás municipios del sur, Envigado, Sabaneta, La Estrella. Para Blanco, es probable que la condición de La Niña (el aumento de las lluvias) de los últimos dos años haya estado acelerando la migración de esta especie, favoreciendo su reproducción y el establecimiento de poblaciones residentes. De igual modo, para Ruiz, aunque aclara que no hay sustento científico por ahora, la expansión urbana y la deforestación estarían favoreciendo su presencia: “La deforestación finalmente les ‘abre carretera’ a muchas aves que habitan zonas abiertas”.

¿Suma o resta?

A la fecha no es posible afirmar si su presencia es positiva o negativa para los ecosistemas del Valle de Aburrá. En una primera instancia podría decirse que debido a que se alimentan de insectos pueden ser controladoras de plagas. El detalle en torno al que no se tiene certeza es si afectan a otras especies. “Aquí ya habían unas establecidas y el coquito llega a competir de alguna forma con ellas. ¿Hasta qué punto puede desplazarlas o afectarlas? Eso no lo sabemos, faltan estudios”, puntualiza Ruiz.