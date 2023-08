Una revisión del Annual Review of Medicine señaló que las personas que lo practican tienen una mejor salud mental que las personas que no hacen actividad física o que son sedentarias.

En el estudio The acute effects of excercice on mood state publicado en el Journal of Psychosomatic Research se descubrió que una sola sesión de ejercicio aeróbico, como correr, tiene impactos positivos significativos en el estado de ánimo y la reducción de la tensión.

Por otra parte, el ejercicio también impacta otro tipo de enfermedades como el párkinson. En la investigación Aerobic exercice improves mood, cognition and language function, publicado en el Journal of Psychiatric Research se comprobó que el ejercicio aeróbico, como correr, mejoró significativamente el estado de ánimo, la función cognitiva y el lenguaje en adultos con la enfermedad del Párkinson.

En definitiva, el ejercicio genera confianza y autoestima en las personas y favorece la salud mental de las personas, además de otras enfermedades. De hecho, hay evidencia de que el ejercicio es una terapia importante para pacientes con cáncer, al subirles el ánimo y fortalecer el sistema inmune.

Por último, hacer actividad física constante mejora la calidad del sueño y esto también impacta la salud mental, ya que si no duerme bien, esto puede contribuir al estrés, ansiedad y depresión.

*Este artículo se escribió con ayuda de Inteligencia Artificial