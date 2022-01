Los animales híbridos, como las mulas, ¿son estériles?

A simple vista, la principal diferencia entre un oso polar y un oso grizzly, o pardo, es el color. Uno es tan blanco que se confunde con la nieve en la que habita. El otro es café, de varias tonalidades, apenas perfecto para ensuciarse en los bosques y los pantanales que lo rodean. Sin embargo, las diferencias van más allá. Uno está adaptado para sobrevivir a los climas más fríos y extremos y, de hecho, necesita del agua congelada para su supervivencia. El otro sabe vivir en tierra firme y en climas cálidos.

¿Qué pasaría si se mezclaran? Ya ocurrió. Desde hace casi dos décadas se tienen registros de osos con manchas marrones en su pelaje blanco que, después de análisis de ADN, han confirmado que se trata de híbridos entre ambas especies e, incluso, en 2010 encontraron uno de segunda generación: de madre híbrida y padre pardo.

Pero si fue hace tanto tiempo, ¿por qué no se han proliferado? Resulta que los híbridos no siempre son exitosos. Muchos mueren a los pocos días o semanas de nacidos y la mayoría son técnicamente infértiles, o parcialmente fértiles, por lo que no se pueden reproducir tan fácilmente como entre especies iguales.

Sin embargo, es un fenómeno muy común, más en plantas que en animales, pues se estima que 25 % de la flora y 10 % de los animales han pasado por este proceso.