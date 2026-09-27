¿Todo estrés es malo? No, y una experta nos explica por qué

Puede que sea misión imposible conocer a alguien que sostenga que nunca en su vida se ha sentido estresado, así solo haya sido por un par de minutos. Es por eso que el estrés –que no es una enfermedad, sino más bien una respuesta– es extremadamente común y hasta considerado normal. En una encuesta realizada en 2025 por Gallup en 144 países, la emoción negativa más reportada fue esa.
A pesar de que la ciencia ha probado que niveles elevados de estrés pueden causar enfermedades cardiovasculares o digestivas, solo por poner un ejemplo, en un nivel moderado este es útil porque ayuda a afrontar las actividades diarias y hasta activa defensas innatas que protegen y regeneran nuestro organismo.