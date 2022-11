La conferencia, y ahora libro de autoayuda “Decido ser feliz” es la historia de vida de Paola Rueda López, la mamá de un niño diagnosticado con una discapacidad severa que le permitirá descubrir que la felicidad es una decisión. Pipe no veía, no escuchaba, no sentía, no se movía. No tenía expectativa de vida.

Hoy tiene 18 años y ve, escucha, siente y camina. Es toda una historia inspiradora y de superación personal, cargada de aprendizajes que pueden ser usados tanto en desarrollo personal como corporativo.