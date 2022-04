¿Qué significa “amar”?

Amar, que proviene del latín amare, “se refiere a la entrega absoluta y al sacrificio. Es tener cariño, voluntad, una inclinación de forma más especial y más profunda”, continúa Muñóz. Kosler agrega en su blog que “amar” proviene del amor, del sentimiento, que implica una proyección sin juicios y con libertad.

No consiste en anteponer, no tiene condiciones, no tiene responsabilidades ni expectativas.

Del uso al abuso

Uno no va hacia la etimología y no analiza las connotaciones de una palabra cada que la utiliza. Puede ser que usted use “querer” porque aprecia a alguien pero aún no siente que ama y no porque quiera poseerle, pues hay quienes determinaron que “querer” es una fase anterior a “amar”. (Ver recuadro).

Sin embargo, hoy se volvió más fácil decir “te amo”. “Una de las tesis que hay al respecto es que el término ha caído en abuso y eso hace que se utilice de forma equivocada”, dice Muñoz. Es decir que el mismo uso excesivo fue haciéndolo más popular y mutando su connotación.

Otra teoría es que ha cambiado el significado del amor, “hay varias dimensiones, ya no es solo el amor intenso, sino el desear, el querer poseer, las experiencias de atracción sexual, que ha llevado a que los jóvenes lo utilicen de esta forma”, continúa el profesor, perdiendo su fuerza primigenia.