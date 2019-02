¿En duelo? Así puede ayudarse y ayudar a otros

Y en una sociedad en la que no discute la muerte pesa más. Aceptarla se vuelve más difícil.

Una de las tareas más importante es comunicar los sentimientos y temores a quienes ama. Vargas agrega que no se trata de estar conversando constantemente de estos temas, pero sí de verlos con naturalidad y como una parte importante.

Recuerde, sin embargo, que toda la existencia humana se halla marcada por las pérdidas. El filósofo francés del siglo XVI, Montaigne, escribió una vez: “Filosofar es aprender a morir”. Todos saben que la muerte es tan natural como la vida misma, y que con seguridad, va a llegar. No obstante, la mayoría no quiere que toque a su puerta. ¿Esto lo hace más difícil?

Algunos estudiosos del tema definen el duelo como el conjunto de procesos psicológicos, biológicos y sociales que siguen a las pérdidas. La doctora cubana Migdyrai Martín Reyes lo explica en Ganar perdiendo (Serendipity, 2010).

Martín narra en uno de los capítulos iniciales del libro que “las pérdidas que desencadenan un duelo son siempre idiosincrásicas (rasgos, temperamento, carácter propios de alguien) del individuo”.

Por esto no es cómodo clasificar tipos de duelo. De hecho, “algunos no están de acuerdo con las etapas que se han asociado con este proceso”, agrega Vargas Upegui.

El psiquiatra precisa que esta es la razón por la que, para ser más cautelosos, mejor se refiere a un duelo normal y a uno complicado.

Las reacciones más típicas experimentan un aturdimiento por el cambio de rutina, un anhelo por la persona fallecida que no se prolonga al punto de entorpecer la continuidad de la vida y experimentan una profunda tristeza. Por lo general, sin embargo, el dolor intenso del luto temprano comienza a disminuir a medida que pasan los meses, y se alterna entre el dolor continuo y la creciente capacidad de redescubrir los placeres de la vida.

En una revisión de la revista científica The New England Journal of Medicine de 2015, Katherine Shear, de la Universidad de Columbia, enumeró varios síntomas característicos de la afección complicada: anhelo intenso, pensamientos y recuerdos preocupantes y una incapacidad para aceptar la pérdida e imaginar un futuro sin la persona que murió.