Las oficinas de varias empresas colombianas y del mundo se llenan de ladridos y correteos en los pasillos por la celebración del día internacional de llevar el perro al trabajo (Take Your Dog to Work Today), una iniciativa impulsada por la Organización Internacional Pet Sitters que ha tomado fuerza en los últimos años.

Esta idea de llevar a las mascotas a los sitios de trabajo también ha sido respaldada por algunas investigaciones de la psicología que indican que la presencia de los perros en los espacios laborales disminuye el estrés y aumenta la interacción entre los oficinistas.

Este día, también, tiene un énfasis en la adopción de mascotas. Con su celebración se busca generar conciencia sobre la importancia de las mascotas en la vida cotidiana, en particular de los perros. Esta celebración comenzó a finales de los noventa, en el Reino Unido.

En esos años los psicólogos detectaron un fenómeno bien peculiar: la adopción de perros de hizo frecuente en Inglaterra y esto trajo, como consecuencia, el incremento del malestar de los trabajadores por pasar largas jornadas lejos de sus mascotas. Para remediarlo se creó un día en el que la gente pudiera llevar a la oficina a su animal de compañía. La primera fecha de esta práctica fue el 24 de junio y, desde entonces, se ha extendido a lo largo del mundo.

Cabe destacar que aunque se trata de una celebración mundial, cada compañía está en la posibilidad de acoplarse o no a esta iniciativa, por lo que si una empresa no informa del permiso, es mejor acatar las normas.