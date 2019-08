¿El fin definitivo para los CD?

Conseguir en Colombia un CD nuevo de Juanes, J Balvin o Sebastián Yatra será de ahora en adelante bien complejo.

No es que los artistas no vayan a volver grabar ni mucho menos, sino que el sello discográfico al que pertenecen, Universal Music, tomó la decisión de no volver a prensar discos compactos en el país. Ahora todo será en plataformas digitales.

En caso de coyunturas especiales, por alta demanda del público, por ejemplo, se traerían directamente desde México, donde se siguen produciendo. Lo cierto es que la venta de estos productos viene en caída vertical, no solo en Colombia, sino en el resto del mundo, en los últimos cuatro años.

Los ingresos económicos por ventas físicas, CD y vinilos especialmente, disminuyeron 10,1% en 2018 en el mundo, y ahora solo representan alrededor de una cuarta parte del mercado general. La cifra la entrega Ifpi (Representing the recording industry worldwide), que es la federación internacional de la industria fonográfica, que agrupa a más de 1.300 miembros alrededor del planeta.

De acuerdo con las estadísticas de Ifpi, la transmisión de audio (en este caso música) de suscripción paga ahora representa más de la mitad (58,9%) del mercado mundial de música grabada.

Los ingresos económicos totales de transmisión aumentaron un 34.0%. A finales de 2018, se estimaba que había 255 millones de usuarios de cuentas de suscripción pagadas en todo el mundo. En 2016 eran cerca de 150 millones.