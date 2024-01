El oscuro pasado de Griselda Blanco: cometió su primer asesinato a los 12 años

La motivación detrás de este secuestro no era puramente económica, como suele ser en estos casos; Blanco aspiraba a obtener un rescate por el niño . Sin embargo, al no lograr su objetivo financiero, tomó una decisión escalofriante: decidir acabar con la vida del inocente infante.

La serie ‘Griselda’ protagonizada por la colombiana Sofía Vergara ha sido una de las más anticipadas de esta temporada y, por supuesto, no ha estado exenta de polémica : que si es otra serie de narcos más, que ya estamos cansados de ser vistos de esta forma en el resto del mundo.

La joven Griselda Blanco no solo escapó de las consecuencias legales en ese momento, sino que también continuó su camino delictivo, llevándola eventualmente a convertirse en la temida ‘Reina de la Cocaína’.

La vida de Blanco estuvo plagada de violencia y audacia, pero finalmente, en 1998, la justicia logró alcanzarla. Fue arrestada y se declaró culpable de tres cargos de asesinato en segundo grado. Su sentencia fue de 20 años de prisión, una condena severa que reflejaba la gravedad de sus crímenes. Estos años de cárcel, no obstante, no fueron sin incidentes. En 2002, Blanco sufrió un infarto mientras cumplía su condena, un recordatorio de que, a pesar de su aparente invulnerabilidad en el mundo del crimen, la fragilidad humana no perdona a nadie.

¿Pero, se mostrará en la serie este primer crimen?

La serie ‘Griselda’ de Netflix, protagonizada por Sofía Vergara, se centra en la vida de Griselda Blanco, también conocida como ‘La Madrina de la Cocaína’. La serie profundiza en la historia de Blanco, desde sus inicios en Medellín hasta su consolidación como una de las principales narcotraficantes en Miami.

Aunque no se menciona explícitamente si el primer crimen de Blanco será retratado en la serie, dada la naturaleza integral de la serie para explorar la vida de Blanco, es posible que se incluyan detalles de su temprana vida criminal.