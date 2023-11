“Le dedico esta estrella Michelin a todos los cocineros, meseros y personas de la industria de la hospitalidad en Colombia. Así como a las más de 400 personas que trabajan en Elcielo que se roban la sonrisa de todos nuestros clientes”, comentó el chef Juan Manuel Barrientos.

Y agregó: “Este reconocimiento a nuestro restaurante Washington DC es un homenaje a Colombia, pues siento que somos, al igual que nuestro restaurante en Washington D.C., son un homenaje a mi país, porque siento que somos la embajada culinaria de Colombia en Estados Unidos, que respetando nuestros orígenes buscamos transformar de lo simple a lo extraordinario y es un impulso para seguir trabajando en exponer y exportar la mejor cara de Colombia con excelencia en otros escenarios. Elcielo en DC plasma uno de mis sueños más anhelados: Llevar el concepto de la cocina colombiana moderna al mundo y compartir nuestra cultura, idiosincrasia, ingredientes, frutas y tradición con comensales de todo el mundo”.

Además, fue para él muy especial que la ceremonia de entrega del reconocimiento fuera en Nueva York. “Es una de mis ciudades preferidas junto a mi equipo, mi prometida y mis padres, es muy importante para mí. Rodeado de colegas de los mejores restaurantes de la Costa este de Norteamérica”, continuó.

Club Colombia, por su parte, anunció su nueva colaboración y alianza estratégica con el reconocido Chef Juan Manuel Barrientos para 2024. Para exaltar este hito que enaltece el talento culinario colombiano en el exterior y celebrar esta nueva unión, la marca premium del portafolio de Bavaria llevó al reconocido Chef a una de las pantallas de Times Square, el corazón de Nueva York y un escenario donde protagonizan personalidades de talla mundial.

Elcielo D.C. inició operaciones en septiembre de 2020 y cuenta con dos salones para atender a 60 comensales; un salón principal con 40 sillas y justo en frente de la cocina, se encuentra un comedor semiprivado de 20 asientos. El restaurante ofrece dos formatos de menú de degustación; The Journey (12 platos) y The Experience (21 platos) y un bar experience con 4 cócteles emblemáticos: El Chimberito, Old fashioned murrapo, Dont give papaya y Burricornio. Cuyo pairing son tres snacks colombianos y un postre.

Se inspiran en la cocina ancestral colombiana utilizando técnicas creativas de vanguardia. Los platos son un recorrido geográfico de sabores por todas las regiones de Colombia, la secuencia de platos es una expresión del amor del chef Barrientos por Colombia, buscando emocionar los cinco sentidos del comensal: vista, oído, olfato, tacto y gusto. Ambos menús involucran momentos sensoriales como el cafetal o la icónica chocolaterapia; un ritual en el que los invitados se lavan las manos con chocolate líquido y café para luego poder probarlo directamente de sus dedos. Estos menús tienen un precio de $198 y $258 USD por persona.