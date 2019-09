En casa hay que pensar en el perro y el gato

GATOS EN EDIFICIOS

Sierra cuenta que los mininos suelen perseguir animales por su instinto cazador. Es probable que en un lugar alto quieran salir detrás de un ave y puedan caer al vacío. A eso se le conoce como síndrome del gato volador o paracaidistas.

Sugiere poner en los balcones y ventanas mallas que les impidan saltar. Incluso dice que si el perro es demasiado juguetón, también se debe tomar esta precaución. Molina añade que es fundamental tener en cuenta el tipo de material y asegurar que queden bien puestas, debido a que la curiosidad de estos animales los pueden llevar a romperla con facilidad.



ESPACIOS ADECUADOS PARA LOS PERROS

La recomendación que brinda Sara Sierra es que mínimo se deben sacar a pasear una vez al día. Agrega que en la medida de lo posible si se vive en apartamento es mejor tener una mascota de tamaño pequeño.



DESCONECTE LOS EQUIPOS

Antes de salir de casa se deben desenchufar los aparatos electrónicos, recomienda el especialista. La razón es que los peludos pueden morder los cables y si estos están conectados hay probabilidad de que se electrocuten y sufran quemaduras.



PRODUCTOS TÓXICOS

Jabones, herbicidas, detergentes, medicamentos y cualquier otro recipiente que contenga sustancias que puedan ser ingeridas deben estar alejadas de las mascotas para prevenir que se intoxiquen. La docente aconseja mantenerlos en un lugar con llave, debido a que algunos aprenden a abrir las puertas.



¿OBJETOS QUE CUELGAN?

La decoración de la casa, en ocasiones, se convierte en un foco de accidentabilidad. Víctor Molina comenta que es mejor evitar elementos de porcelanas que cuelguen en las paredes. Los gatos suelen intentar atraparlos.



CUIDADO CON LAS PLANTAS

No solo ocurre que las mascotas las derriban. En caso de ser ingeridas pueden causarles intoxicación y en el peor de los casos conducir a la muerte. Por ello el magíster dice que a quienes les gusta tener materas y flores deben investigar sus componentes. Pone de ejemplo las hortensias y el ojo de burro, que son tóxicas para ellos. Explica que algunas otras plantas contienen una sustancia química conocida como oxalatos, que atacan directamente los riñones. Otras tienen cumarínicos, que impiden la correcta coagulación de la sangre.



SIEMPRE CON JUGUETES

Al quedarse solas, las mascotas buscan elementos para jugar. La especialista comenta que es recomendable dejarles sus propios juguetes a la mano, para evitar que utilicen otros no aptos y que pueden causar accidentes.



CONTROL DE PLAGAS

El día que se realice los perros y los gatos deben estar afuera, señala Sierra. Además es necesario dejar las ventanas abiertas luego de realizar el control. No se deberían aplicar rodenticidas en la casa.