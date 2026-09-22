El cumpleaños de Valentina Ferrer tras la separación de J Balvin: vestido plateado, amigas y un mensaje del cantante

El pasado sábado, Valentina Ferrer celebró su cumpleaños número 33 rodeada de amigas y junto a su hijo Río, apenas tres días después de haber anunciado públicamente el fin de su relación con el cantante colombiano J Balvin, con quien mantuvo una relación de casi una década y tuvo un hijo en 2021. La modelo argentina compartió imágenes de la celebración en sus redes sociales. En una de las fotografías aparece con un vestido corto plateado sosteniendo un pastel de cumpleaños. Entérese: J Balvin reaparece tras su separación de Valentina Ferrer y le dedica un sentido mensaje: ¿qué dijo? En otra, abraza a Río en un momento familiar que sus seguidores recibieron con especial atención, dada la cercanía con el anuncio de separación. Ferrer también publicó una imagen junto a sus amigas y las agradeció con la frase “Gracias por ser mis BFF’s, hoy y siempre”, sin hacer ninguna referencia directa a su situación sentimental.

El pasado 16 de septiembre, Ferrer comunicó a través de sus historias de Instagram que ella y José Álvaro Osorio Balvin habían decidido tomar caminos separados. En el mensaje explicó que la decisión fue tomada “desde el amor, el respeto y el deseo de hacer lo mejor para su familia”, y aseguró que el bienestar de Río seguiría siendo la prioridad de ambos. Pidió comprensión y respeto por el momento personal que atraviesan. La pareja había mantenido una relación pública desde 2017, marcada por altibajos que en más de una ocasión generaron especulaciones sobre su continuidad. Río, su único hijo, nació en junio de 2021.

El mensaje de J Balvin

El cumpleaños de Ferrer llegó tres días después del anuncio de la separación y fue también la ocasión que el cantante eligió para hacer una dedicatoria pública. J Balvin compartió un carrusel con fotografías de la modelo en distintas etapas de su vida y la celebró con un mensaje que sus seguidores leyeron con atención en ese contexto particular.

“Hoy celebro tu vida, Vale. Celebro la mujer que eres, tu luz, tu fuerza, tu manera de amar, tu sabiduría y ese corazón que hace más bonita la vida de quienes tienen la fortuna de conocerte”, escribió el artista, quien también le agradeció por Río y destacó su papel como madre como una de las cosas que más admira de ella. Lea también: ¿Quién es Melanie Pavola, la modelo e influencer que vinculan a la separación de J Balvin y Valentina Ferrer? Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí. El tono del mensaje, cálido y afectuoso pese a la reciente separación, generó reacciones entre los seguidores de la expareja. Ferrer no respondió públicamente a la dedicatoria en ninguna de las publicaciones relacionadas con su cumpleaños. Lo que se vio en las redes de ambos durante esos días dibuja el retrato de una separación que, al menos en lo público, están manejando con discreción y sin confrontación: él celebrándola, ella festejando con sus amigas y su hijo, y ninguno de los dos respondiendo las preguntas que sus seguidores siguen haciéndose.

Preguntas frecuentes: