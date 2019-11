Esto es lo que piensa Gabriela Tafur días antes de irse para Miss Universo 2019

La abogada caleña Gabriela Tafur quiere devolverle, el próximo 8 de diciembre, a los colombianos la felicidad que, por segundos, les robó el presentador Steve Harvey en 2015, quien nombró a Ariadna Gutiérrez como ganadora, para rectificar que era la filipina Pía Alonzo Wurtzbach, y no la barranquillera la dueña del título de la belleza universal.

De convertirse en realidad las predicciones de los expertos internacionales, Gabriela tiene todo para cumplir el sueño de sus compatriotas de recibir precisamente de las manos de una filipina, Catriona Gray, la corona universal.

En su visita a Telemundo y en distintas páginas de reinólogos internacionales dicen que ‘Gaby’ tiene la seguridad, el porte, el estilo, la mejor pasarela, el carisma, la inteligencia y la preparación necesarias para ganar la edición número 68 del certamen de belleza y llevarle la tercera corona a los colombianos, después de Luz Marina Zuluaga (fallecida ya) y Paulina Vega (2014).

¿Cuáles son sus sentimientos a unos días de la elección y coronación de Miss Universo?

Estoy feliz, he sentido mucho apoyo de parte de los colombianos y mucha presión también, porque al sentir tanto respaldo me pongo más tensa en los hombros, pero creo que con toda la energía que me han mandado desde Cali y desde todos los rincones del país podremos ganarnos la corona para Colombia.

Son 91 candidatas, ¿cómo marcará diferencia en un grupo tan grande?

Siento que si uno llega con una estrategia muy marcada, las personas se van a dar cuenta de que es una estrategia y por lo tanto es falsa. Mi idea es ser yo misma, la persona auténtica que soy, muy querida, transparente y carismática, lo importante es que noten mi verdadera esencia y así pueda destacarme en el grupo de 91 candidatas.

¿Tiene toda la confianza de traer la tercera corona para Colombia?

Sí, siento mucha ansiedad de llegar a competir, estoy tranquila, emocionada y lista, eso me da mucha seguridad. Estoy muy bien preparada, con toda la confianza y prometo hacer todo lo que esté en mis manos para hacer a los colombianos felices con un nuevo triunfo.

¿Qué le quedó de su visita al Líbano, país que forma parte de la cultura de sus ancestros?

Fue una bendición. El Líbano se sumió en una guerra civil en el 75. La última vez que mi familia lo visitó fue en el 74. Ellos conocieron el pueblo de mi abuelo feliz, próspero, muy verde, saludable, con mucha gente, pero al estallar la guerra en el 75 a ese pueblo lo acabaron por completo, le echaban matamaleza a los cultivos para que no crecieran.

Ahora que volví me encontré con un pueblo de 2000 habitantes, la casa de mi abuelo en ruinas, sumido en la guerra civil y en la devastación, yo que había visto su casa en fotos linda, perfecta, verla en ruinas, saber que ahí murió mi bisabuela en la guerra, fue nostálgico y triste, más aún vivirlo sin mi mamá, sin mis tías y sin mi abuela, pero eso me enseñó que uno tiene que saber de dónde viene para entender muchas cosas, como por qué mi abuelo era tan callado o por qué a la cultura libanesa la unen tantas cosas con la colombiana.

¿Quiénes la acompañan en Atlanta?

Toda mi familia. Mi hermana vive en Estados Unidos, mi hermano llega de Cali, el otro de Bogotá, lo más importante es que en mi lista, en la comitiva están firmes 115 personas, con tiquetes comprados, más los que llegan a Atlanta, hay muchos colombianos en Estados Unidos que van a llegar en los próximos días y hay mucha gente que viaja cada año. Colombia va a sonar fuerte en el auditorio de Atlanta. Mi mamá es comerciante y todos los años viaja a Atlanta, ya conocemos la ciudad y eso es una ventaja.

¿Qué vestuario lleva para ganar?

Estoy llevando tres cambios de look con diseñadores emergentes y otros ya más antiguos, pero todos colombianos, la idea es exaltar siempre la moda de mi país. Y para traje artesanal o nacional estoy llevando un diseño de José Luis Roldán, un diseñador huilense de gran trayectoria, que por primera vez lleva un traje de su marca para este concurso. Trabaja mucho para reinados como el del Bambuco. Y el traje de gala es de Alfredo Barraza.

En los comentarios de videos que ha realizado para Telemundo, la gente destaca su clase, su porte, su estilo, ¿considera que la persona nace con esto o lo adquiere?

El término clase no me gusta porque me parece despectivo, creo que la elegancia, más que la clase, es un atributo de mi personalidad y es algo innato que hace parte del estilo particular de cada persona. Hay quienes son más arriesgadas, otras son más rockeras, algunas alternativas. Yo soy clásica, me gusta vestirme muy monocromática.

¿Tiene colores que le gusten más o que prefiera, ya sea por agüero o porque sienta que se le ven mejor?

No tengo colores de suerte. Pero pensaba que el amarillo no me convenía y no me gustaba, pero resulta que durante este reinado comprobé que es uno de los colores que mejor me sienta. Llevo amarillo, blanco y negro.

Hago las cosas por convicción pero es un honor y es muy gratificante saber que lo que uno hace con dedicación y compromiso se ve reflejado en un premio, así sea simbólico. Con gusto recibo que el país percibió mi trabajo como Señorita Colombia de manera positiva. Es un paso que me motiva más a trabajar por mi patria.

¿Le hace ilusión recibir la corona de Miss Universo de una filipina, país que se llevó la corona que se creyó sería para Ariadna Gutiérrez?

Claro, sería muy poético recibir la corona por parte de Filipinas. Es mi sueño y el de todos los colombianos.