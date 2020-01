¡Este año sí! Guía para cumplir sus propósitos

Contexto de la Noticia

Adelgazar, una meta muy común

En el tema de la alimentación, precisa Andrés Zapata, máster en nutrición deportiva y clínica, que la gente cuando empieza el año quiere bajar de peso con algunos errores en la ejecución, “entre esos está la restricción extrema de carbohidratos al punto de cero harinas, cero frutas. No es bueno para la salud. Otro es hacer dietas vistas en internet o que le funcionen a algún amigo”. Lo importante es una nutrición saludable, “aunque suene trillado el consumo de frutas y verduras a muchas personas se les olvida y lo que la gente no sabe es que el hígado es capaz de eliminar productos de impurezas, radicales libres, productos de desecho, con fitoquímicos, antioxidantes y nutrientes que están presentes casi que exclusivamente en frutas y verduras”. El fraccionar seis, cinco, o tres veces al día la alimentación dependerá de cada persona y su actividad física. “Beber abundante líquido, por lo menos 40 mililitros de agua por cada kilogramo de peso corporal es una medida buena para la gran parte de la población y aumentar el consumo de proteínas cuando disminuya el de carbohidrato es vital. Si puede, consulte a un nutricionista”.

viajar más, un deseo frecuente

Si pasear está entre sus planes, la diseñadora de viajes Carolina Martínez, indica que lo más importante es tener claro el presupuesto, que corresponda al destino que eligió, y una fecha concreta. Eso le permitirá, para empezar, ahorrar con plazos claros. “Una opción para no postergar este propósito es no hacerlo demasiado ostentoso y que se salga del presupuesto, y ahí otra clave para ahorrar es no viajar en temporada alta, eso hace que la meta se pueda cumplir porque son precios más económicos”. Indica la profesional que si prefiere puede destinar una alcancía para ajustar el dinero o tomar planes a cuotas o plazos, “hay destinos que permiten hacer ese tipo de cosas, hacer un primer pago del 30 % por ejemplo e ir abonando”. Si el viaje lo va a hacer por su cuenta empiece por cotizar lo más caro, tiquetes y acomodación, “y ya luego es organizar el presupuesto para los gastos adicionales”. Debe tener muy claro si su destino es nacional o internacional, eso es vital para organizar el paseo y recuerde, “no son solo vacaciones, es una aventura, un aprendizaje, una experiencia diferente y cambiar de rutina”.

El propósito típico: hacer más ejercicio

En cuanto a la actividad física las personas muy sedentarias quieren entrenar seis veces a la semana, pagan un gimnasio y no aguantan el ritmo. Andrés Zapata explica que una cosa es hacer actividad física (cualquier manifestación voluntaria que eleve la frecuencia cardiaca por encima de lo normal, como dar 10.000 pasos al día), ejercicio físico (planificación específica) y deporte (de altos logros y competitivo). “Es muy importante que la gente escoja algo que le guste, que disfrute, el error que se comete es meterse a un gimnasio y que odie las pesas, por ejemplo”. Lo ideal es que las personas combinen actividad con ejercicio y hagan una planeación de acuerdo con sus capacidades. Para ello hay profesionales que pueden guiarlo. Otro punto importante para Zapata es el sueño. “Es importante tener las ocho horas de sueño de calidad, que la mayoría de científicos del sueño han anotado que van de las 10:00 de la noche a 6:00 de la mañana. Es el ideal según varios estudios. Otra cosa es alejarse de equipos electrónicos horas antes de dormir”.

leer más este año, a ver si lo cumple

Para la promotora de lectura Adriana Vieira-Lara es una meta que bastantes personas se hacen cada año, pero no todas la cumplen bien sea por falta de tiempo o motivación. Describe que lo primero que debe hacer alguien que haga este propósito es escoger libros de temas que lo apasionen, inspiren e interesen. “No hay nada más aburrido que leer libros que les gusten a otros y no a uno. Las lecturas que interesan son muy importantes para mantenerse leyendo y a un buen ritmo”. Otra recomendación es agarrar un libro al menos media hora diaria y que sea constante. “Que haya un mínimo diario, pero que se lea de lunes a lunes”. A Vieira-Lara le funciona leer varios libros a la vez, “es un tip bastante polémico porque hay personas que consideran que no es bueno en un propósito como este. Yo creo que es importante y puede mantener un buen ritmo de lectura y no deben ser 10, pueden ser 2, de hecho puede ser uno de ficción y otro de no ficción, no nos jugamos toda la lectura a un solo texto, cuando tenemos dos o más libros podemos acabar de leer más en corto tiempo y podemos hasta hacerlo de manera más interesada”.

ahorrar para no repetir

angustias económicas