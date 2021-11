Murió Alberto Villegas Hernández, padre del trasplante cardíaco en Colombia

Entre las críticas a la cumbre destacó la realizada por la organización ecologista Amigos de la Tierra, que considera que la COP26 “sigue de espaldas a una transición energética justa y feminista”, pues no ha logrado incluir la perspectiva de género. Dicen que no se está cumpliendo el Plan de Acción de Género renovado por cinco años durante la COP25 porque no hay representación en los órganos de negociación ni observación (donde más de la mitad son hombres) y que “menos del 40 % de los Planes Nacionales de Contribuciones Determinadas a nivel Nacional analizados mencionan explícitamente el género o a las mujeres como una prioridad”. De otra parte, la COP26 destaca entre los varios proyectos en los que han trabajado al Fondo Global Greengrants, que dice apoyar a más de 300 proyectos ambientales liderados por mujeres cada año y que recientemente se asoció con la Alianza Global para la Acción Verde y de Género para movilizar $ 100 millones para la acción climática centrada en el género durante los próximos cinco años.