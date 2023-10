En su obra no hay cuerpos muertos ni sangre. La mirada es también oblicua, huye al sensacionalismo y de alguna manera busca también evitar esa petrificación, pues la presencia de la muerte de forma tan literal resulta también paralizante.

Se lo dijo Luzmila Palacio, de Juradó, cuando estaban trabajando en el proyecto Bocas de Ceniza, un vídeo que recoge los cantos que algunas víctimas le dedicaron al gobierno para contarles cantando lo que les ha pasado, sus reclamos. Cuando Juan Manuel le pidió a Luzmila que le contara su historia, ella le dijo: hay cosas que no se pueden contar, pero sí se pueden cantar.

Ay Juradó no me hagas más sufrir

que me muero de dolor y no puedo resistir (bis)

En Juradó no había tiempo de tristeza

toda su gente era alegre y cumbiambera (bis)

Pero la guerra acabó con la alegría

y los cilindros cerraron la frontera (bis)

Canta Luzmila.