El nombre de los creadores de contenidos que publicaron el video inicialmente era desconocido, hasta que se supo que fue Andrés Arango la persona que lo subió inicialmente a su cuenta de Facebook , que, según dijo, está recién creada, por lo que no tiene una alta cantidad de seguidores y no había generado ningún ingreso económico.

Arango, un poco enredado cuando daba sus declaraciones, dijo primero que su intención era hacer un llamado a todos los jóvenes del país para que valoraran la importancia de estudiar. Después dijo que su verdadero objetivo era generar una reflexión a los papás para que metieran a sus hijos a los colegios.

“La verdad, mi intención del video no era engañar al país. Las personas obviamente se van a sentir engañadas. Si yo hago un video en que solo le dijera a la gente que estudien y ya no iba a lograr mi objetivo, no iba a tener tanto eco”, comentó.