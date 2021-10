Posponen primera misión del programa que busca volver a la luna

Los Centros para el Control de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) explican en su sitio web oficial que hay cuatro tipos de virus de la influenza estacional: A, B, C y D. Los causantes de las epidemias estacionales son los de tipo A y B. Los de la gripe A se clasifican en subtipos en función de las combinaciones de dos proteínas de su superficie: la hemaglutinina (HA) y la neuraminidasa (NA). Así, los subtipos actualmente circulantes en el ser humano son el A(H1N1) y el A(H3N2). Los virus de tipo B no se clasifican en subtipos, pero los circulantes actualmente pueden dividirse en dos linajes B/Yamagata y B/Victoria. Los de tipo C se detectan con menos frecuencia y suelen causar infecciones leves. Los de tipo D afectan principalmente al ganado y hasta la fecha no parecen ser causa de infección ni enfermedad en el ser humano.