¿La actitud positiva le ayuda a enfrentar la pandemia?

Contexto de la Noticia

PARA SABER MÁS ideas para buscar ayuda

La Alcaldía de Medellín tiene disponible la “Línea amiga saludable” de atención gratuita para atender dudas relacionadas con la sexualidad, farmacodependencia y salud mental. Para comunicarse puede llamar al número 444 44 48, se puede contactar de lunes a viernes de 7:30 a.m. a 7:30 p.m.; sábados de 7:30 a.m. a 2:30 p.m. Los domingos no hay servicio.

PENSAMIENTOS POSITIVOS

Cuando llegue un pensamiento negativo se le debe oponer uno constructivo. Para Mejía, en esto se encuentra la clave de una buena salud mental en tiempos de confinamiento. Uno de los factores que más agobian es el hecho de enfermarse de covid-19. El psicólogo recomienda que no se piense en que “como me dio la enfermedad me voy a morir, no”. Reemplace ese pensamiento por uno más optimista como pensar que es fuerte y podrá salir de esto pronto. Además, si un familiar se contagia también procure animarlo con palabras positivas. Acompáñelo con buena energía. Suena repetido, pero “de esta salimos juntos”.

NO ENFOCARSE EN LO MALO

Estrada plantea: “Poder reconocer las emociones que esta situación nos genera es algo importante y conversar esto con personas de confianza que nos ayuden a mirar otros puntos de vista es enriquecedor. Pensamientos que vayan más allá de la queja y que sirvan de construcción y de aprendizaje son importantes”. Por ejemplo, no quedarse pensando únicamente que no puede salir y tener la vida social que llevaba hace un año atrás, procure mirarlo desde otro punto de vista, que existen personas que no pueden salir de casa o del hospital porque están enfermas y rodéese de un entorno que le ayude a ser más positivo, en el cual todos se puedan ayudar.

BUSCAR DIVERSIÓN

Este tiempo en el hogar ha permitido descubrir nuevas maneras de entretenimiento y aprendizaje con el otro, así como actividades para pasar el tiempo solo. Buscar un pasatiempo nuevo como la jardinería, el yoga o cocinar hará que el rato en casa sea más ameno. El psicólogo Arias señala que “es bueno realizar actividades en el hogar porque además de aportar a la diversión no están generando un riesgo de contagio”. Tenga en cuenta que trabajar todo el tiempo también lo agota y que su mente requiere otras actividades. Es fundamental que busque espacios para la diversión con quienes vive o también solo: ¿qué tal hacer una pizza en familia?

MANTÉNGASE INFORMADO

Ver las noticias, leer el periódico o escuchar la radio para conocer cómo va el tema de la pandemia es algo fundamental, pero los expertos recomiendan que no se informe más de la cuenta porque esto podría agobiarlo. Tenga en cuenta que no toda la información que se encuentra es verídica, asegúrese que sea una fuente confiable. Además, sea selectivo con lo que lee y escucha, actualmente las redes sociales tienen exceso de información y en algunos casos no es veraz: “Mirar de qué sitios nos estamos informando es importante para cuidar la salud mental y no pretender estar informados con lo último, solamente con lo necesario”, menciona Estrada.

BUSQUE UN ESPECIALISTA