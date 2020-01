¿Para qué se fusionan las marcas de carros?

El primer gran conglomerado de la industria automotriz fue General Motors, creado en 1908 por William Crapo Durant, quien recicló varias marcas que andaban en dificultados y luego formó otras para crecer como bloque y ser el primer constructor mundial durante el siglo XX, con Chevrolet, Buick, Cadillac, Pontiac, GMC y Oldsmobile. Ford Motor Company siguió sus pasos al añadir a Lincoln y Mercury, así como Chrysler Corporation a Dodge y Plymouth. Hubo otros conglomerados, como American Motors que ya desaparecieron.

En Europa fueron los ingleses, que tenían pluralidad de marcas, los que tuvieron que unirse para no desaparecer. El mismo caso se dio en Italia, Francia, Alemania y Suecia, los otros cuatro grandes fabricantes del viejo continente.

En Japón y Corea la historia es parecida. Compañías como Toyota, Nissan, Mitsubishi, Subaru, Hyundai y Kia no marchan solas. Pertenecen a algún grupo que les inyecta capital y los mantiene a flote compartiendo sinergias y conocimientos. En definitiva, los carros que hoy circulan no pertenecen a independientes, hacen parte de algún colectivo, aunque por cuestiones de identidad conservan autonomía en sus procesos y comercialización para no confundir a los clientes.