En el mundo no hay dos personas iguales: no hay dos narices ni dos huellas dactilares ni ojos ni bocas ni manos ni cuerpos iguales... No hay dos personas que piensen igual y no hay dos órganos exactamente equivalentes, aunque, en teoría, todos los humanos son similares. Por dentro y por fuera tan parecidos pero, al mismo tiempo, únicos.

El médico especialista en Genética Médica de la Clínica Universitaria Bolivariana, el profesor Gustavo Adolfo Giraldo Ospina, lo explica así: “Tenemos similitud en nuestra información genética de 99,9 %, pero hay un 0,1 % en el que somos diferentes. A ese pequeño porcentaje lo conocemos como polimorfismos o variantes en esa información”.

Por eso, por muy animales humanos, es común encontrar diferencias. Hay quienes, por ejemplo, no reaccionan igual ante el café: a unos una simple taza por la mañana los puede desvelar toda la noche, pero hay otros que pueden incluso tomarse esa misma taza unos minutos antes de dormir y no tener problemas para conciliar el sueño.

O, como añade Giraldo, hay personas más atléticas, más resistentes a ciertas condiciones o enfermedades, o aquellas que metabolizan medicamentos más rápido que otras, hay quienes pueden comer azúcar todo el día sin mayores riesgos a la salud y quienes no pueden comerse ni un dulce, entre muchos otros ejemplos.

Si bien muchas diferencias pueden estar condicionadas por el ambiente, el contexto, los hábitos de cada individuo, hay otros que están implícitos en ese 0,1 % de la diferencia genética y que ni siquiera se sospechan, como escribir con la mano izquierda o el gusto por el cilantro. “Es esto lo que permite que seamos tan diversos, que tengamos capacidades atléticas o intelectuales diferentes, que haya variedad”, puntualiza el médico.

Eso sí, hay estudios más claros que otros. Se sabe, con seguridad, que esa reacción al café o a los medicamentos tiene que ver con el ADN, pero aún se analiza si otros casos, como el gusto por ciertos alimentos, está más influenciado por otras variantes, al igual que comportamientos como ser más rabiosos o gruñones.

“Por eso, por ahora, el enfoque está sobre todo en la medicina, donde se busca que sea más personalizada, iniciando primero con estudios genéticos para identificar quiénes requieren dosis mayores y quienes menores”, y así pasa, también, con la nutrición, llamada nutrigenética, –alimentarse de acuerdo con las necesidades de cada quién–.