Descaches, memes y otras “joyas” de Petro en estos tres años de Gobierno

“Yo no lo crié”: los líos del hijo mayor y el hermano de Petro

Cuando se empezaron a conocer los líos judiciales de su hijo mayor, Nicolás Petro Burgos, por presunto enriquecimiento ilícito y lavado de activos, el jefe de Estado salió a decir en una entrevista a Cambio que “la verdad es que yo no lo crié”, intentando desmarcarse del comportamiento de su hijo que sigue procesado por su papel durante la campaña de 2022. Algo parecido pasó con su hermano, Juan Fernando Petro, que fue conocido por promover lo que la prensa nombró “el pacto de La Picota” para hablar de la “paz total” en las cárceles. También Petro marcó distancia con su hermano que de por sí carga con otros escándalos.

Foto: cortesía

¿La forma es el fondo? Petro y su tribuna en X

La mala ortografía reina en el perfil de la red social X del presidente Gustavo Petro. No solo se equivoca al teclear desde su celular extensos mensajes a cualquier hora del día —hace poco dijo “hemérito” en vez de emérito— sino que es su principal canal de comunicación desde donde pontifica sobre lo humano y lo divino. Hay días, según varios conteos, que ha alcanzado a publicar más de 60 mensajes en un día; algunos en horas de la madrugada y escritos “de afán”. La forma, en este caso, parece el fondo.

El doble rasero de Petro con su “nuevo mejor amigo”

Petro ha sido implacable en su posición frente a la barbarie de Israel en Gaza o de las posiciones criticadas del republicano Donald Trump en Estados Unidos. Pero no ha tenido el mismo rasero con dictadores de la región como Nicolás Maduro. El mandatario colombiano, haciendo alusión a lo que en su momento dijo el expresidente Santos sobre Hugo Chávez frente “mi nuevo mejor amigo”, cada vez se acerca más al régimen venezolano sin cuestionar que se robaron, según diversos organismos, las últimas elecciones presidenciales y que cometen toda clase de delitos contra los opositores.

Foto: Presidencia

La “agenda privada” y ningún gabinete le sirve

Desde tiempos de campaña en 2022 hasta hoy, el presidente Petro se ha “desaparecido” en algunos eventos públicos y viajes al exterior, lo que ha generado suspicacia o refuerza rumores sobre su supuesto consumo desmedido de alcohol u otras sustancias psicoactivas, hasta ahora no probado y negado. En su momento, el círculo poderoso de la Casa de Nariño decía que era “agenda privada” la excusa a esas ausencias, lo que también se convirtió en un meme. Al mismo tiempo, el mandatario ha tenido 57 ministros y más de 130 viceministros; ningún equipo le funciona, según ha dicho él mismo “porque no conocen el programa de Gobierno a fondo”. ¿Qué tanta responsabilidad tiene el líder en medio de tanta rotación de personal?

“Ningún negro me dice a quién nombro”: Petro defendiendo a exactor porno

A pesar de que fue una de sus banderas junto a la vicepresidenta Francia Márquez, el presidente Petro dio recientemente unas declaraciones que fueron calificadas como racistas: “Nadie que sea negro me va a decir que hay que excluir a un actor porno”, atacando a su exministro afro Carlos Rosero y refiriéndose a su nuevo ministro de Igualdad, Juan Carlos Florián, que fue actor porno. En esos Consejos de Ministros televisados ha habido material de sobra para toda clase de memes en redes sociales.