Esta es la mejor ciudad del mundo para visitar este año

Por estos días sigue fría, aún está en invierno, pero hasta con temperaturas bajo cero o que no llegan ni a 10 grados centígrados la gente no deja de divertirse en ella. Nueva York es la ciudad más divertida de 2019, así lo señaló la popular publicación de viajes Time Out en su Time Index, el top correspondiente a este año.

En la lista están las principales capitales del Mundo, entre ellas Berlín, París, Madrid, Ciudad de México, Viena y Moscú. También figuran ciudades que son conocidas por la cantidad de turistas que atraen, como Barcelona, Munich y Las Vegas.

Para llegar a esos resultados Time Out Index les hizo una encuesta a 34.000 personas en el mundo, la realizaron en asociación con Tapestry Research. Las preguntas incluían temas como restaurantes, barrios, vida nocturna, entre otras categorías.

“Creemos que encontramos la manera de descubrir qué hace que una ciudad sea grande, y qué ciudades están liderando el camino a medida que más y más población del mundo se une a la gran migración urbana. ¿Cómo? Interrogando a miles de habitantes de ciudades de todo el mundo”.

No fue fácil, señala Time Out en su página web, pues la gente “está llena de contradicciones” y mientras unos valoran un restaurante de primera clase, otros aprecian más el transporte público de calidad.

Sobre la gran Manzana, Will Gleason, de Time Out, dijo: “Mientras el resto de Estados Unidos lucha contra una creciente ola de aislacionismo, los neoyorquinos votaron a su ciudad como la más diversa del mundo, así como la número uno para la cultura y dos y tres, respectivamente, para comer y beber.

Time Out Index 2019 – Las 48 mejores ciudades del mundo

1. Nueva York, Estados Unidos

2. Melbourne, Australia

3. Chicago, Illinois

4. Londres, Reino Unido

5. Los Ángeles, California

6. Montreal, Canadá

7. Berlín, Alemania

8. Glasgow, Escocia

9. París, Francia

10. Tokio, Japón

11. Madrid, España

12. Ciudad del Cabo, Sudáfrica

13. Las Vegas, Nevada

14. Ciudad de México, México

15. Manchester, Reino Unido

16. Filadelfia, Pennsylvania

17. Barcelona, ​​España

18. Buenos Aires, Argentina

19. Lisboa, Portugal

20. Washington DC

21. Tel Aviv, Israel

22. Mumbai, India

23. Toronto, Canadá

24. Birmingham, Reino Unido

25. Dublin, Irlanda

26. São Paulo, Brasil

27. Miami, Florida

28. Porto, Portugal

29. Singapur

30. Edimburgo, Escocia

31. San Francisco

32. Dubai, Emiratos Árabes Unidos

33. Munich, Alemania

34. Viena, Austria

35. Shanghai, China

36. Moscú, Rusia

37. Delhi, India

38. Seattle, Washington

39. Sydney, Australia

40. Abu Dhabi, Emiratos Arabes Unidos

41. Hong Kong

42. Boston, Massachusetts

43. Rio de Janeiro, Brasil

44. Marsella, Francia

45. Bangkok, Tailandia

46. ​​Kuala Lumpur, Malasia

47. Beijing, China

48. Estambul, Turquía