Los niños del club de astronomía del Centro Educativo Paraísos de Color de Medellín despegarán hoy a las 10:40 a.m. hacia Florida, Estados Unidos. Allí presenciarán el despegue de la misión Lucy de La Nasa.

A las 4 de la tarde del pasado martes, 12 de octubre, les confirmaron la aprobación de las visas, esa era la noticia que les faltaba para ultimar detalles de hospedaje, seguros y tiquetes, todo lo que no podían asegurar sin tener la certeza de que viajarían.

Hasta las 2 de la mañana de hoy, 13 de octubre, varios docentes de la institución estuvieron finalizando trámites. “Todo estaba pendiendo de un hilo, hasta esta madrugada estuvimos haciendo checking y todavía estamos organizando reservas de hotel”, cuenta la profesora Diana Lucía Restrepo con la voz apurada y entrecortada de emoción.

Los docentes y familiares de los niños del Centro Educativo Paraíso de Color, ubicado en la comuna 4 (Aranjuez), barrio Miranda, lograron la consecución de recursos. Estuvieron cerca de tres meses haciendo difusión en medios de comunicación, convocando a empresas y desarrollando bazares para recaudar 70 millones de pesos que cubrirán los gastos de 18 estudiantes (de los grados segundo, tercero y cuarto) y cinco docentes que los acompañarán.

El viaje se hace realidad hoy a las 10:40 a. m. con rumbo a Orlando, Florida. “Es la evidencia de que cuando trabajamos en equipo todo es posible”, dice Diana y agrega que, más allá del objetivo final (presenciar el despegue de la misión Lucy), “si los niños entienden todo este movimiento sabrán qué hacer en 10 o 20 años, por ellos, por sus amigos, por sus familias”.

Personas particulares y empresas como Comfama y la Fundación Viva (entre muchas otras) fueron partícipes de este sueño. “Nos enteramos de la noticia a través de los medios de comunicación. Sabemos que los tiquetes aéreos son uno de los mayores gastos, por eso decidimos unirnos aportándoles los pasajes de ida y regreso. Sabemos que estas experiencias son valiosas para enriquecer los procesos educativos, principalmente cuando su condición económica no les permite acceder a estas oportunidades con frecuencia”, afirma Tatiana Vásquez, directora ejecutiva de la Fundación Viva.

La misión Lucy es la primera de la Nasa que estudiará los enjambres de asteroides troyanos de Júpiter, algo que permitirá visitar y observar los “fósiles” de los primeros días del sistema solar, de sus orígenes. Su despegue está programado para este sábado 16 de octubre desde el Centro Espacial Jhon F. Kennedy.

Los imprevistos de viaje no están incluidos en el presupuesto, y aunque ya se han presentado varios, por ejemplo, en relación con el hospedaje, no es algo que los detenga. “Seguramente tendremos que hacer algunos préstamos, los papás hacer algún evento mientras estamos allá para recoger fondos. No es fácil, pero esta es la vez que vamos más tranquilos, con lo mínimo cumplido”, añade Diana.

Es la tercera vez que el Centro puede llevar a cabo un sueño similar (han presenciado otras dos misiones con distintos estudiantes), pero como dice Diana, nunca tan tranquilos como ahora. “Cumplir este objetivo es absolutamente increíble, no se alcanzan a imaginar”.

Su regreso a Medellín será el próximo miércoles 20 de octubre. Estarán en el Aeropuerto José María Córdova, aproximadamente a las 7:45 p. m. con el sueño alcanzado y, seguramente, con muchos más por cumplir.